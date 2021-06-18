https://ria.ru/20210618/kredit-1737498171.html

Эксперт объяснил, как банки "раскручивают" на дорогие кредиты

Эксперт объяснил, как банки "раскручивают" на дорогие кредиты - РИА Новости, 18.06.2021

Эксперт объяснил, как банки "раскручивают" на дорогие кредиты

Большинство методов обмана банками рассчитаны на клиентов, которые не смыслят в юридическом оформлении договоров и в большинстве своем даже их не читают,... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T01:01

2021-06-18T01:01

2021-06-18T01:01

кредиты

банки

михаил коган

россия

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экономика

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Большинство методов обмана банками рассчитаны на клиентов, которые не смыслят в юридическом оформлении договоров и в большинстве своем даже их не читают, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Один из простых способов, так называемого, "раскручивания" клиента – это "присвоение" процентов по вкладу при досрочном его закрытии и запрет на частичное изъятие средств.Самый популярный "обман" клиента – это комиссии, которые, как правило прописывают за открытие и ведение счета клиента. При этом есть прямой запрет на такие комиссии, поэтому банки обычно включают их в стоимость кредита, отметил эксперт.

https://ria.ru/20210510/kredit-1731625791.html

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кредиты, банки, михаил коган, россия, общество, экономика