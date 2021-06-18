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Эксперт объяснил, как банки "раскручивают" на дорогие кредиты
Эксперт объяснил, как банки "раскручивают" на дорогие кредиты - РИА Новости, 18.06.2021
Эксперт объяснил, как банки "раскручивают" на дорогие кредиты
Большинство методов обмана банками рассчитаны на клиентов, которые не смыслят в юридическом оформлении договоров и в большинстве своем даже их не читают,... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T01:01
2021-06-18T01:01
кредиты
банки
михаил коган
россия
общество
экономика
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Большинство методов обмана банками рассчитаны на клиентов, которые не смыслят в юридическом оформлении договоров и в большинстве своем даже их не читают, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Один из простых способов, так называемого, "раскручивания" клиента – это "присвоение" процентов по вкладу при досрочном его закрытии и запрет на частичное изъятие средств.Самый популярный "обман" клиента – это комиссии, которые, как правило прописывают за открытие и ведение счета клиента. При этом есть прямой запрет на такие комиссии, поэтому банки обычно включают их в стоимость кредита, отметил эксперт.
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кредиты, банки, михаил коган, россия, общество, экономика
Эксперт объяснил, как банки "раскручивают" на дорогие кредиты
01:01 18.06.2021
 
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Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
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Эксперт рассказал, на кого рассчитаны методы обмана банками

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Большинство методов обмана банками рассчитаны на клиентов, которые не смыслят в юридическом оформлении договоров и в большинстве своем даже их не читают, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
Один из простых способов, так называемого, "раскручивания" клиента – это "присвоение" процентов по вкладу при досрочном его закрытии и запрет на частичное изъятие средств.
Самый популярный "обман" клиента – это комиссии, которые, как правило прописывают за открытие и ведение счета клиента. При этом есть прямой запрет на такие комиссии, поэтому банки обычно включают их в стоимость кредита, отметил эксперт.
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