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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737639955.html
Нидерланды отменят почти все ограничения по COVID-19
Нидерланды отменят почти все ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021
Нидерланды отменят почти все ограничения по COVID-19
Нидерланды отменяют почти все ограничения по коронавирусу с 26 июня, главным условием остается социальная дистанция, сообщил исполняющий обязанности... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T20:47
2021-06-18T22:25
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
марк рютте
нидерланды
в мире
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ПАРИЖ, 18 июн - РИА Новости. Нидерланды отменяют почти все ограничения по коронавирусу с 26 июня, главным условием остается социальная дистанция, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте."Нидерланды делают большой шаг...При соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра разрешается практически все. Без ограничений, времени закрытия, запрета на употребление алкоголя, советов о количестве гостей дома и масок в магазинах", - сказал Рютте на пресс-конференции в пятницу.Он уточнил, что послабления вступят в силу 26 июня.С этого дня впервые смогут возобновить работу ночные клубы при условии использования приложения CoronaCheck, который позволит определить, полностью ли вакцинирован посетитель от коронавируса и есть ли у него отрицательный тест на коронавирус за 40 часов.Театрам, музеям и другим закрытым площадкам будет разрешено с этого дня увеличить свою вместимость при условии, что они будут использовать это приложение.Первый этап послаблений в Нидерландах начался 28 апреля. С этого дня был отменён комендантский час, террасы кафе и ресторанов возобновили работу с 12.00 до 18.00. Розничным торговцам разрешили принимать клиентов без предварительной записи: с 28 апреля небольшие магазины могут без записи пускать максимум двух человек на этаж, большие магазины - одного покупателя на 25 квадратных метров.Второй этап стартовал 19 мая: работу возобновили спортивные залы, крытые бассейны, зоопарки, парки развлечений, театры и музеи под открытым небом, музыкальные школы при ограниченном числе посетителей. Кроме того, увечилось время работы террас кафе и ресторанов: с 06.00 до 20.00.С 5 июня вступил в силу третий этап послаблений: открылись музеи, театры, концертные залы и рестораны. Жителям снова разрешили участвовать в групповых художественных и культурных мероприятиях. Рестораны, кафе и бары стали обслуживать не только на террасах, но и внутри: с 06.00 до 22.00. Казино, игровые и развлекательные заведения, сауны и спа-салоны также открыли двери для посетителей.
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коронавирус covid-19, марк рютте, нидерланды, в мире
Нидерланды отменят почти все ограничения по COVID-19
20:47 18.06.2021 (обновлено: 22:25 18.06.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / joiseyshowaa / Amsterdam harbor from OosterdokГавань в Амстердаме, Нидерланды
Гавань в Амстердаме, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
CC BY-SA 2.0 / joiseyshowaa / Amsterdam harbor from Oosterdok

Нидерланды отменяют почти все ограничения по коронавирусу с 26 июня

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 18 июн - РИА Новости. Нидерланды отменяют почти все ограничения по коронавирусу с 26 июня, главным условием остается социальная дистанция, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте.
"Нидерланды делают большой шаг...При соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра разрешается практически все. Без ограничений, времени закрытия, запрета на употребление алкоголя, советов о количестве гостей дома и масок в магазинах", - сказал Рютте на пресс-конференции в пятницу.
Он уточнил, что послабления вступят в силу 26 июня.
С этого дня впервые смогут возобновить работу ночные клубы при условии использования приложения CoronaCheck, который позволит определить, полностью ли вакцинирован посетитель от коронавируса и есть ли у него отрицательный тест на коронавирус за 40 часов.
Театрам, музеям и другим закрытым площадкам будет разрешено с этого дня увеличить свою вместимость при условии, что они будут использовать это приложение.
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Первый этап послаблений в Нидерландах начался 28 апреля. С этого дня был отменён комендантский час, террасы кафе и ресторанов возобновили работу с 12.00 до 18.00. Розничным торговцам разрешили принимать клиентов без предварительной записи: с 28 апреля небольшие магазины могут без записи пускать максимум двух человек на этаж, большие магазины - одного покупателя на 25 квадратных метров.
Второй этап стартовал 19 мая: работу возобновили спортивные залы, крытые бассейны, зоопарки, парки развлечений, театры и музеи под открытым небом, музыкальные школы при ограниченном числе посетителей. Кроме того, увечилось время работы террас кафе и ресторанов: с 06.00 до 20.00.
С 5 июня вступил в силу третий этап послаблений: открылись музеи, театры, концертные залы и рестораны. Жителям снова разрешили участвовать в групповых художественных и культурных мероприятиях. Рестораны, кафе и бары стали обслуживать не только на террасах, но и внутри: с 06.00 до 22.00. Казино, игровые и развлекательные заведения, сауны и спа-салоны также открыли двери для посетителей.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Марк РюттеНидерландыВ мире
 
 
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