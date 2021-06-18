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Голикова прокомментировала случаи заражения коронавирусом после прививки
Голикова прокомментировала случаи заражения коронавирусом после прививки - РИА Новости, 18.06.2021
Голикова прокомментировала случаи заражения коронавирусом после прививки
Факты заболевания COVID-19 после вакцинации есть, но они носят единичный характер, при этом привитые граждане в случае болезни переносят ее легко, заявила... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T19:25
2021-06-18T19:25
2021-06-18T21:26
коронавирус в россии
россия
распространение коронавируса
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Факты заболевания COVID-19 после вакцинации есть, но они носят единичный характер, при этом привитые граждане в случае болезни переносят ее легко, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы никогда не говорили, что привитый человек не может заболеть - такие факты имеются, хотя они носят единичный характер", - сказала Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID-19.Она отметила, что привитый человек в случае болезни, если своевременно обращается к врачу, переносит заболевание в легкой форме.
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"Они носят единичный характер" – Голикова о фактах заболевания COVID-19 после вакцинации
Факты заболевания COVID-19 после вакцинации есть, но они носят единичный характер, при этом привитые граждане в случае болезни переносят ее легко, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
2021-06-18T19:25
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество
Голикова прокомментировала случаи заражения коронавирусом после прививки
19:25 18.06.2021 (обновлено: 21:26 18.06.2021)
Голикова прокомментировала случаи заражения коронавирусом после прививки