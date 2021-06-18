https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737627708.html

Голикова прокомментировала случаи заражения коронавирусом после прививки

Голикова прокомментировала случаи заражения коронавирусом после прививки - РИА Новости, 18.06.2021

Голикова прокомментировала случаи заражения коронавирусом после прививки

Факты заболевания COVID-19 после вакцинации есть, но они носят единичный характер, при этом привитые граждане в случае болезни переносят ее легко, заявила... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T19:25

2021-06-18T19:25

2021-06-18T21:26

коронавирус в россии

россия

распространение коронавируса

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737643582_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c39840fbbd0bcc944486951b928804c7.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Факты заболевания COVID-19 после вакцинации есть, но они носят единичный характер, при этом привитые граждане в случае болезни переносят ее легко, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы никогда не говорили, что привитый человек не может заболеть - такие факты имеются, хотя они носят единичный характер", - сказала Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID-19.Она отметила, что привитый человек в случае болезни, если своевременно обращается к врачу, переносит заболевание в легкой форме.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Они носят единичный характер" – Голикова о фактах заболевания COVID-19 после вакцинации Факты заболевания COVID-19 после вакцинации есть, но они носят единичный характер, при этом привитые граждане в случае болезни переносят ее легко, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 2021-06-18T19:25 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество