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Голикова назвала причины роста заболеваемости COVID-19
Голикова назвала причины роста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021
Голикова назвала причины роста заболеваемости COVID-19
Несоблюдение мер и мутация коронавируса - причины роста заболеваемости коронавирусом в России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T19:19
2021-06-18T19:19
2021-06-18T19:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Несоблюдение мер и мутация коронавируса - причины роста заболеваемости коронавирусом в России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Первой причиной безусловно является несоблюдение ограничительных мер нашими гражданами, особенно в период, когда ещё в стране не сформировался так называемый коллективный иммунитет... Второй момент, который стал причиной, о котором нельзя не сказать, это то, что в целом в мире и у нас происходит мутация штаммов новой коронавирусной инфекции", - сказала Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID -19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество
Голикова назвала причины роста заболеваемости COVID-19
19:19 18.06.2021 (обновлено: 19:44 18.06.2021)
Голикова назвала несоблюдение мер и мутацию болезни причинами роста заболеваемости COVID-19