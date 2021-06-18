https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737626770.html

Голикова назвала причины роста заболеваемости COVID-19

Голикова назвала причины роста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021

Голикова назвала причины роста заболеваемости COVID-19

Несоблюдение мер и мутация коронавируса - причины роста заболеваемости коронавирусом в России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T19:19

2021-06-18T19:19

2021-06-18T19:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Несоблюдение мер и мутация коронавируса - причины роста заболеваемости коронавирусом в России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Первой причиной безусловно является несоблюдение ограничительных мер нашими гражданами, особенно в период, когда ещё в стране не сформировался так называемый коллективный иммунитет... Второй момент, который стал причиной, о котором нельзя не сказать, это то, что в целом в мире и у нас происходит мутация штаммов новой коронавирусной инфекции", - сказала Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID -19.

https://ria.ru/20210618/voz-1737610204.html

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2021

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