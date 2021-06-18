https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737616928.html

Во Владимирской области вводят ряд ограничений из-за COVID-19

Во Владимирской области вводят ряд ограничений из-за COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021

Во Владимирской области вводят ряд ограничений из-за COVID-19

Ряд ограничений вводят с 21 июня во Владимирской области из-за коронавируса: запрещаются некоторые массовые мероприятия, дети не смогут посещать ТЦ без... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T18:39

2021-06-18T18:39

2021-06-18T18:53

россия

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РЯЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Ряд ограничений вводят с 21 июня во Владимирской области из-за коронавируса: запрещаются некоторые массовые мероприятия, дети не смогут посещать ТЦ без сопровождения взрослых, а работодателям рекомендуется перевести на удаленку 30% сотрудников, сообщает сообщила администрация региона.Соответствующие изменения вносятся в указ губернатора по решению регионального оперштаба по противодействию коронавирусу.Сообщается, что с 21 июня во Владимирской области запрещается проведение некоторых массовых мероприятий с очным присутствием граждан. При этом по-прежнему разрешены мероприятия на огражденной территории на открытом воздухе, куда допускаются только зрители с сертификатом о вакцинации или отрицательным тестом на COVID со сроком действия не более трех дней. Разрешены также мероприятия в учреждениях культуры с заполняемостью зала не более 75% и физкультурные мероприятия на открытых и закрытых спортобъектах при заполнении до 50% зала.Музейные экспозиции и выставки разрешено посещать организованным экскурсионным группам до 30 человек, которые приехали на одном транспортном средстве или обучаются совместно, а также сборным группам численностью не более 10 человек."До 4 июля 2021 года запрещается нахождение детей и подростков до 16 лет на территории, в зданиях и помещениях торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов, в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения родителей или иных законных представителей", - добавляет администрация региона.Работа детских развлекательных центров допускается при условии одновременного присутствия не более 50% посетителей, такое же ограничение коснется организаций, оказывающих услуги общественного питания, и фуд-кортов в ТЦ. "До 4 июля 2021 года в помещениях организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оказание услуг общественного питания, допускается проведение дискотек, танцевальных программ, конкурсов, караоке при условии допуска лиц, имеющих сертификат профилактической прививки от COVID-19 или отрицательный тест ПЦР (срок его действия − не более трех дней)", - сообщает обладминистрация.Работодателям рекомендовано перевести на удаленку не менее 30% сотрудников.Администрация области отмечает, что перед заседанием оперативного штаба губернатор Владимирской области Владимир Сипягин посетил COVID-госпиталь во владимирской городской больнице №6, который полностью заполнен. Как пояснила главный врач, ситуация ухудшилась на этой неделе. "Мы руководствовались благоприятной статистикой о том, что во Владимирской области коэффициент распространения COVID-19 долго оставался ниже среднероссийского. Но то, что я увидел своими глазами, то, что мне рассказали врачи нашего центрального инфекционного госпиталя, кардинально меняет картину. Специалисты аргументированно говорят о том, что ситуация начала ухудшаться. Мы обязаны реагировать, действовать на опережение. Тем более что находимся рядом с Москвой и Московской областью, где фиксируется интенсивный рост заболеваемости. При этом важно не "пережать" ограничениями бизнес, чтобы жители не остались без работы и без средств к существованию", - цитирует Сипягина его пресс-служба.

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737520395.html

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россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир сипягин, владимирская область, общество