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Собянин рассказал об особенностях индийского штамма коронавируса
Собянин рассказал об особенностях индийского штамма коронавируса - РИА Новости, 18.06.2021
Собянин рассказал об особенностях индийского штамма коронавируса
Почти 90% заражённых COVID в Москве заболели новым индийским штаммом коронавируса, чтобы ему противостоять у человека должно быть вдвое больше антител, чем к... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T15:13
2021-06-18T15:13
2021-06-18T17:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Почти 90% заражённых COVID в Москве заболели новым индийским штаммом коронавируса, чтобы ему противостоять у человека должно быть вдвое больше антител, чем к Уханьскому вирусу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу."Для того чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, количество антител, должен быть в два раза выше, чем к Уханьскому вирусу", — заявил Собянин.
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коронавирус в россии, сергей собянин, общество
Собянин рассказал об особенностях индийского штамма коронавируса
15:13 18.06.2021 (обновлено: 17:42 18.06.2021)
Собянин: чтобы противостоять индийскому штамму, иммунитет нужен в два раза больше