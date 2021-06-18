https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737580390.html

Собянин рассказал об особенностях индийского штамма коронавируса

Собянин рассказал об особенностях индийского штамма коронавируса - РИА Новости, 18.06.2021

Собянин рассказал об особенностях индийского штамма коронавируса

Почти 90% заражённых COVID в Москве заболели новым индийским штаммом коронавируса, чтобы ему противостоять у человека должно быть вдвое больше антител, чем к... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T15:13

2021-06-18T15:13

2021-06-18T17:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Почти 90% заражённых COVID в Москве заболели новым индийским штаммом коронавируса, чтобы ему противостоять у человека должно быть вдвое больше антител, чем к Уханьскому вирусу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу."Для того чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, количество антител, должен быть в два раза выше, чем к Уханьскому вирусу", — заявил Собянин.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, сергей собянин, общество