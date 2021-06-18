https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737578888.html
У 89,3% заболевших COVID-19 в Москве выявили индийский штамм
У 89,3% заболевших COVID-19 в Москве выявили индийский штамм - РИА Новости, 18.06.2021
У 89,3% заболевших COVID-19 в Москве выявили индийский штамм
Почти у 89,3% заболевших COVID-19 в Москве обнаружили новый индийским штамм коронавируса, сообщил мэр Сергей Собянин в интервью Первому каналу. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T15:09
2021-06-18T15:09
2021-06-18T17:05
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
общество
распространение коронавируса
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737204289_0:258:3072:1986_1920x0_80_0_0_33cd89106bd398fc90f3b6a93bb23efe.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Почти у 89,3% заболевших COVID-19 в Москве обнаружили новый индийским штамм коронавируса, сообщил мэр Сергей Собянин в интервью Первому каналу.По его словам, эта мутация более агрессивная и быстрее распространяется."И самое неприятное, что для того чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, количество антител, должен быть в два раза выше, чем к Уханьскому вирусу", — добавил он.В Москве 18 июня за сутки выявили максимальное с начала пандемии число больных — 9056 человек. Ранее днем Собянин объявил о новых ограничениях в столице. Так, до конца месяца запрещены массовые мероприятия на тысячу человек и больше. Действие уже введенных антиковидных мер также продлили до 29 июня.
https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737547189.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737204289_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_251ea859b84795a7bd42c0129673bb62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество, москва
У 89,3% заболевших COVID-19 в Москве выявили индийский штамм
15:09 18.06.2021 (обновлено: 17:05 18.06.2021)
Мэр Собянин заявил, что у 89,3% заболевших в Москве выявили индийский штамм коронавируса
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Почти у 89,3% заболевших COVID-19 в Москве
обнаружили новый индийским штамм коронавируса, сообщил мэр Сергей Собянин
в интервью Первому каналу
.
По его словам, эта мутация более агрессивная и быстрее распространяется.
"И самое неприятное, что для того чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, количество антител, должен быть в два раза выше, чем к Уханьскому вирусу", — добавил он.
В Москве 18 июня за сутки выявили максимальное с начала пандемии число больных — 9056 человек.
Ранее днем Собянин объявил о новых ограничениях в столице. Так, до конца месяца запрещены массовые мероприятия на тысячу человек и больше. Действие уже введенных антиковидных мер также продлили до 29 июня.