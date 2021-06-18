https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737578888.html

У 89,3% заболевших COVID-19 в Москве выявили индийский штамм

У 89,3% заболевших COVID-19 в Москве выявили индийский штамм - РИА Новости, 18.06.2021

У 89,3% заболевших COVID-19 в Москве выявили индийский штамм

Почти у 89,3% заболевших COVID-19 в Москве обнаружили новый индийским штамм коронавируса, сообщил мэр Сергей Собянин в интервью Первому каналу. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T15:09

2021-06-18T15:09

2021-06-18T17:05

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

общество

распространение коронавируса

москва

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Почти у 89,3% заболевших COVID-19 в Москве обнаружили новый индийским штамм коронавируса, сообщил мэр Сергей Собянин в интервью Первому каналу.По его словам, эта мутация более агрессивная и быстрее распространяется."И самое неприятное, что для того чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, количество антител, должен быть в два раза выше, чем к Уханьскому вирусу", — добавил он.В Москве 18 июня за сутки выявили максимальное с начала пандемии число больных — 9056 человек. Ранее днем Собянин объявил о новых ограничениях в столице. Так, до конца месяца запрещены массовые мероприятия на тысячу человек и больше. Действие уже введенных антиковидных мер также продлили до 29 июня.

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737547189.html

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