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Ситуация с коронавирусом повторяется заново, сообщил Собянин
Ситуация с коронавирусом повторяется заново, сообщил Собянин - РИА Новости, 18.06.2021
Ситуация с коронавирусом повторяется заново, сообщил Собянин
Москва по сути дела начинает заново проходить эту историю с коронавирусом, заявил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T15:08
2021-06-18T15:15
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва по сути дела начинает заново проходить эту историю с коронавирусом, заявил мэр Сергей Собянин."По сути дела, мы начинаем заново проходить эту историю (с коронавирусом - ред.), причем с более тяжелыми последствиями. Именно поэтому мы видим такой взрывной рост заболеваемости, большой рост госпитализаций... Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с ковидом, и еле-еле успеваем", - сказал Собянин в эфире Первого канала.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, коронавирус в россии
Ситуация с коронавирусом повторяется заново, сообщил Собянин
15:08 18.06.2021 (обновлено: 15:15 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мэр Москвы Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 повторяется заново

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва по сути дела начинает заново проходить эту историю с коронавирусом, заявил мэр Сергей Собянин.
"По сути дела, мы начинаем заново проходить эту историю (с коронавирусом - ред.), причем с более тяжелыми последствиями. Именно поэтому мы видим такой взрывной рост заболеваемости, большой рост госпитализаций... Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с ковидом, и еле-еле успеваем", - сказал Собянин в эфире Первого канала.
 
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