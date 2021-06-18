https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737578782.html

Ситуация с коронавирусом повторяется заново, сообщил Собянин

Ситуация с коронавирусом повторяется заново, сообщил Собянин - РИА Новости, 18.06.2021

Ситуация с коронавирусом повторяется заново, сообщил Собянин

Москва по сути дела начинает заново проходить эту историю с коронавирусом, заявил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T15:08

2021-06-18T15:08

2021-06-18T15:15

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

распространение коронавируса

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599436644_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_ff73d42e4e1c1a19906b07ab0447f770.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва по сути дела начинает заново проходить эту историю с коронавирусом, заявил мэр Сергей Собянин."По сути дела, мы начинаем заново проходить эту историю (с коронавирусом - ред.), причем с более тяжелыми последствиями. Именно поэтому мы видим такой взрывной рост заболеваемости, большой рост госпитализаций... Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с ковидом, и еле-еле успеваем", - сказал Собянин в эфире Первого канала.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, коронавирус в россии