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Попова заявила о крайне сложной эпидобстановке в крупных городах
Попова заявила о крайне сложной эпидобстановке в крупных городах - РИА Новости, 18.06.2021
Попова заявила о крайне сложной эпидобстановке в крупных городах
Эпидобстановка в крупных агломерациях России в настоящее время крайне осложнена, все меры для стабилизации ситуации с коронавирусом предпринимаются, заявила... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T14:12
2021-06-18T14:12
2021-06-18T14:27
распространение коронавируса
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анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Эпидобстановка в крупных агломерациях России в настоящее время крайне осложнена, все меры для стабилизации ситуации с коронавирусом предпринимаются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По эпидситуации на сегодняшний день, безусловно, вы видите, что в крупных агломерациях - Москва, Московская область - эпидобстановка осложнена, осложнена крайне", - сказала Попова на заседании ЦИК России.Она отметила, что все меры для стабилизации ситуации предпринимаются.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Попова заявила о крайне сложной эпидобстановке в крупных городах
14:12 18.06.2021 (обновлено: 14:27 18.06.2021)
Попова заявила о крайне сложной эпидемиологической обстановке в крупных российских городах