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Попова заявила о крайне сложной эпидобстановке в крупных городах

Попова заявила о крайне сложной эпидобстановке в крупных городах - РИА Новости, 18.06.2021

Попова заявила о крайне сложной эпидобстановке в крупных городах

Эпидобстановка в крупных агломерациях России в настоящее время крайне осложнена, все меры для стабилизации ситуации с коронавирусом предпринимаются, заявила... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T14:12

2021-06-18T14:12

2021-06-18T14:27

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россия

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Эпидобстановка в крупных агломерациях России в настоящее время крайне осложнена, все меры для стабилизации ситуации с коронавирусом предпринимаются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По эпидситуации на сегодняшний день, безусловно, вы видите, что в крупных агломерациях - Москва, Московская область - эпидобстановка осложнена, осложнена крайне", - сказала Попова на заседании ЦИК России.Она отметила, что все меры для стабилизации ситуации предпринимаются.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество