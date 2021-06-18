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В Роспотребнадзоре назвали причину роста заболеваемости COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали причину роста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021
В Роспотребнадзоре назвали причину роста заболеваемости COVID-19
Одна из причин роста заболеваемости коронавирусом в России - приход индийского штамма, он более заразный, заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T14:05
2021-06-18T14:05
2021-06-18T14:05
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Одна из причин роста заболеваемости коронавирусом в России - приход индийского штамма, он более заразный, заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.Он уточнил, что еще одной причиной роста является несоблюдение профилактических мероприятий - отказ от масок, участие в массовых мероприятиях."Все это приводит к взрывному росту заболеваемости. Что нас ждёт впереди? Хотелось бы думать, что все будет хорошо, но так просто мы уже не отделаемся", - отметил Лебедев.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
В Роспотребнадзоре назвали причину роста заболеваемости COVID-19
Эксперт Роспотребнадзора назвал причину роста заболеваемости COVID-19