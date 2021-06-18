https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737566063.html

В Роспотребнадзоре назвали причину роста заболеваемости COVID-19

В Роспотребнадзоре назвали причину роста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021

В Роспотребнадзоре назвали причину роста заболеваемости COVID-19

Одна из причин роста заболеваемости коронавирусом в России - приход индийского штамма, он более заразный, заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T14:05

2021-06-18T14:05

2021-06-18T14:05

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Одна из причин роста заболеваемости коронавирусом в России - приход индийского штамма, он более заразный, заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.Он уточнил, что еще одной причиной роста является несоблюдение профилактических мероприятий - отказ от масок, участие в массовых мероприятиях."Все это приводит к взрывному росту заболеваемости. Что нас ждёт впереди? Хотелось бы думать, что все будет хорошо, но так просто мы уже не отделаемся", - отметил Лебедев.

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737547189.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество