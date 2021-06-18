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Песков прокомментировал заявления о провале кампании по борьбе с COVID-19

Песков прокомментировал заявления о провале кампании по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021

Песков прокомментировал заявления о провале кампании по борьбе с COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной глупостью слова о провале работы по борьбе с коронавирусом в России, заявив, что страна действительно РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T13:07

2021-06-18T13:07

2021-06-18T13:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной глупостью слова о провале работы по борьбе с коронавирусом в России, заявив, что страна действительно отстает по темпам вакцинации от многих государств, но для проведения прививочной кампании созданы все условия."Это полная глупость. Я не знаю, кто это говорит, но, как минимум, это невежда", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать звучащие мнения о том, что борьба с COVID в России провалена на государственном уровне и что сейчас страна находится среди лидеров по заболеваемости в мире.Он добавил, что "нельзя забывать коварство этой инфекции". Также представитель Кремля упомянул, что все страны сталкиваются с разной амплитудой волн коронавируса."Другое дело - да, мы отстаем по темпам вакцинации, по сравнению со многими странами отстаем. Здесь мы мало преуспели, но не потому что чего-то не хватает. Всего более чем хватает и более чем достаточно. Все это было обеспечено, вся инфраструктура создана несколько месяцев тому назад", - заявил он.Пресс-секретаря президента также попросили оценить эффективность "пропаганды" в вопросе вакцинации."Наверное, поскольку темпы низкие, то надо тоже признать, что она оказалась не столь эффективной, сколько хотелось бы", - отметил Песков.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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