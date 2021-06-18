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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737553830.html
Песков прокомментировал заявления о провале кампании по борьбе с COVID-19
Песков прокомментировал заявления о провале кампании по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021
Песков прокомментировал заявления о провале кампании по борьбе с COVID-19
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной глупостью слова о провале работы по борьбе с коронавирусом в России, заявив, что страна действительно РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T13:07
2021-06-18T13:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной глупостью слова о провале работы по борьбе с коронавирусом в России, заявив, что страна действительно отстает по темпам вакцинации от многих государств, но для проведения прививочной кампании созданы все условия."Это полная глупость. Я не знаю, кто это говорит, но, как минимум, это невежда", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать звучащие мнения о том, что борьба с COVID в России провалена на государственном уровне и что сейчас страна находится среди лидеров по заболеваемости в мире.Он добавил, что "нельзя забывать коварство этой инфекции". Также представитель Кремля упомянул, что все страны сталкиваются с разной амплитудой волн коронавируса."Другое дело - да, мы отстаем по темпам вакцинации, по сравнению со многими странами отстаем. Здесь мы мало преуспели, но не потому что чего-то не хватает. Всего более чем хватает и более чем достаточно. Все это было обеспечено, вся инфраструктура создана несколько месяцев тому назад", - заявил он.Пресс-секретаря президента также попросили оценить эффективность "пропаганды" в вопросе вакцинации."Наверное, поскольку темпы низкие, то надо тоже признать, что она оказалась не столь эффективной, сколько хотелось бы", - отметил Песков.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество
Песков прокомментировал заявления о провале кампании по борьбе с COVID-19
13:07 18.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков назвал заявления о провале кампании по борьбе с COVID-19 в России полной глупостью

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной глупостью слова о провале работы по борьбе с коронавирусом в России, заявив, что страна действительно отстает по темпам вакцинации от многих государств, но для проведения прививочной кампании созданы все условия.
"Это полная глупость. Я не знаю, кто это говорит, но, как минимум, это невежда", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать звучащие мнения о том, что борьба с COVID в России провалена на государственном уровне и что сейчас страна находится среди лидеров по заболеваемости в мире.
Он добавил, что "нельзя забывать коварство этой инфекции". Также представитель Кремля упомянул, что все страны сталкиваются с разной амплитудой волн коронавируса.
"Другое дело - да, мы отстаем по темпам вакцинации, по сравнению со многими странами отстаем. Здесь мы мало преуспели, но не потому что чего-то не хватает. Всего более чем хватает и более чем достаточно. Все это было обеспечено, вся инфраструктура создана несколько месяцев тому назад", - заявил он.
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Пресс-секретаря президента также попросили оценить эффективность "пропаганды" в вопросе вакцинации.
"Наверное, поскольку темпы низкие, то надо тоже признать, что она оказалась не столь эффективной, сколько хотелось бы", - отметил Песков.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
 
 
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