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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 1764 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1764 человека с COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1764 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1764 пациента с коронавирусом, на ИВЛ находятся 556 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T11:42
2021-06-18T11:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1764 пациента с коронавирусом, на ИВЛ находятся 556 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID."В Москве выявлено 9056 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1764 человека. На ИВЛ находятся 556 человек. В городе выздоровели еще 3784 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 110 399", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице за сутки скончались 78 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество
В Москве за сутки госпитализировали 1764 человека с COVID-19
11:42 18.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в МКЦИБ "Вороновское"
Медицинский работник в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Москве за сутки госпитализировали 1764 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 566 пациентов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1764 пациента с коронавирусом, на ИВЛ находятся 556 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID.
"В Москве выявлено 9056 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1764 человека. На ИВЛ находятся 556 человек. В городе выздоровели еще 3784 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 110 399", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице за сутки скончались 78 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
 
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