https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737535545.html

В Москве за сутки госпитализировали 1764 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1764 человека с COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1764 человека с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1764 пациента с коронавирусом, на ИВЛ находятся 556 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T11:42

2021-06-18T11:42

2021-06-18T11:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1764 пациента с коронавирусом, на ИВЛ находятся 556 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID."В Москве выявлено 9056 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1764 человека. На ИВЛ находятся 556 человек. В городе выздоровели еще 3784 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 110 399", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице за сутки скончались 78 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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