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Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19
Наименьший темп прироста коронавируса за сутки в Северной Осетии (0,05%), Адыгее (0,06%), следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T11:32
2021-06-18T11:32
2021-06-18T11:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Наименьший темп прироста коронавируса за сутки в Северной Осетии (0,05%), Адыгее (0,06%), следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Северная Осетия-Алания - 0,05% , 2. Республика Адыгея - 0,06%, 3. Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика - 0,07% ", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19
Наименьший темп прироста коронавируса за сутки отмечен в Северной Осетии и Адыгее