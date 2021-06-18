https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737533894.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19

Наименьший темп прироста коронавируса за сутки в Северной Осетии (0,05%), Адыгее (0,06%), следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T11:32

2021-06-18T11:32

2021-06-18T11:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Наименьший темп прироста коронавируса за сутки в Северной Осетии (0,05%), Адыгее (0,06%), следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Северная Осетия-Алания - 0,05% , 2. Республика Адыгея - 0,06%, 3. Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика - 0,07% ", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210615/kovid-1737067259.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество