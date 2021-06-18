https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737533777.html

В России выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 с 1 февраля

В России выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 с 1 февраля - РИА Новости, 18.06.2021

В России выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 с 1 февраля

Число выявленных за сутки в России новых случаев COVID-19 наибольшее с 1 февраля - 17 262, общее число достигло 5 281 309, следует из данных оперативного штаба... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T11:32

2021-06-18T11:32

2021-06-18T11:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Число выявленных за сутки в России новых случаев COVID-19 наибольшее с 1 февраля - 17 262, общее число достигло 5 281 309, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.Согласно данным штаба, 1 февраля в стране было зарегистрировано 17 648 новых случаев заболевания.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 281 309 случаев заболевания. Темп прироста новых случаев составляет 0,33%.

https://ria.ru/20210617/vrach-1737494243.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество