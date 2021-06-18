https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737533777.html
В России выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 с 1 февраля
В России выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 с 1 февраля - РИА Новости, 18.06.2021
В России выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 с 1 февраля
Число выявленных за сутки в России новых случаев COVID-19 наибольшее с 1 февраля - 17 262, общее число достигло 5 281 309, следует из данных оперативного штаба... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T11:32
2021-06-18T11:32
2021-06-18T11:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729070381_0:248:3200:2048_1920x0_80_0_0_795c2003fff7b2760336b15035e61e0c.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Число выявленных за сутки в России новых случаев COVID-19 наибольшее с 1 февраля - 17 262, общее число достигло 5 281 309, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.Согласно данным штаба, 1 февраля в стране было зарегистрировано 17 648 новых случаев заболевания.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 281 309 случаев заболевания. Темп прироста новых случаев составляет 0,33%.
https://ria.ru/20210617/vrach-1737494243.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729070381_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_db8db4b215a794ade3dff389df101ec3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество