https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737520395.html
В Москве продлили ограничения по коронавирусу до 29 июня
В Москве продлили ограничения по коронавирусу до 29 июня - РИА Новости, 18.06.2021
В Москве продлили ограничения по коронавирусу до 29 июня
В Москве до 29 июня продлили ограничения по работе общепитов, проведению развлекательных мероприятий в клубах и барах, и пребыванию в парках. Указ мэра Сергея... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T10:17
2021-06-18T10:17
2021-06-18T11:33
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Москве до 29 июня продлили ограничения по работе общепитов, проведению развлекательных мероприятий в клубах и барах, и пребыванию в парках. Указ мэра Сергея Собянина опубликован на его официальном сайте.В частности, до начала июля остаются закрытыми фудкорты, детские игровые комнаты и зоопарки.В ночные часы (с 23.00 до 6.00) запрещено оказывать услуги общественного питания за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос и доставки еды. В этот же период запрещены развлекательные мероприятия в клубах, караоке, барах и на дискотеках.При посещении парков и других территорий общегородского значения нельзя пользоваться детскими и спортивными площадками и любыми другими объектами городской инфраструктуры, с которым могли контактировать люди. Запрет не распространяется на скамейки и подобные объекты.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество
В Москве продлили ограничения по коронавирусу до 29 июня
10:17 18.06.2021 (обновлено: 11:33 18.06.2021)
Мэр Москвы Собянин продлил ограничительные меры по коронавирусу до 29 июня