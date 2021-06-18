https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737520395.html

В Москве продлили ограничения по коронавирусу до 29 июня

В Москве продлили ограничения по коронавирусу до 29 июня - РИА Новости, 18.06.2021

В Москве продлили ограничения по коронавирусу до 29 июня

В Москве до 29 июня продлили ограничения по работе общепитов, проведению развлекательных мероприятий в клубах и барах, и пребыванию в парках. Указ мэра Сергея... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T10:17

2021-06-18T10:17

2021-06-18T11:33

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Москве до 29 июня продлили ограничения по работе общепитов, проведению развлекательных мероприятий в клубах и барах, и пребыванию в парках. Указ мэра Сергея Собянина опубликован на его официальном сайте.В частности, до начала июля остаются закрытыми фудкорты, детские игровые комнаты и зоопарки.В ночные часы (с 23.00 до 6.00) запрещено оказывать услуги общественного питания за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос и доставки еды. В этот же период запрещены развлекательные мероприятия в клубах, караоке, барах и на дискотеках.При посещении парков и других территорий общегородского значения нельзя пользоваться детскими и спортивными площадками и любыми другими объектами городской инфраструктуры, с которым могли контактировать люди. Запрет не распространяется на скамейки и подобные объекты.

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737519864.html

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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество