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Собянин объявил о закрытии танцполов и фан-зон из-за COVID-19
Собянин объявил о закрытии танцполов и фан-зон из-за COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021
Собянин объявил о закрытии танцполов и фан-зон из-за COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что танцполы и фан-зоны для болельщиков в Москве придется закрыть из-за ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T10:14
2021-06-18T10:14
2021-06-18T10:41
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здоровье - общество
сергей собянин
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что танцполы и фан-зоны для болельщиков в Москве придется закрыть из-за ситуации с коронавирусом."Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть", - написал он.
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новости культуры, здоровье - общество, сергей собянин, москва
Собянин объявил о закрытии танцполов и фан-зон из-за COVID-19
10:14 18.06.2021 (обновлено: 10:41 18.06.2021)
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что танцполы и фан-зоны "придется закрыть" из-за коронавируса