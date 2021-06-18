https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737519729.html

Собянин объявил о закрытии танцполов и фан-зон из-за COVID-19

Собянин объявил о закрытии танцполов и фан-зон из-за COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021

Собянин объявил о закрытии танцполов и фан-зон из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что танцполы и фан-зоны для болельщиков в Москве придется закрыть из-за ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T10:14

2021-06-18T10:14

2021-06-18T10:41

новости культуры

распространение коронавируса

здоровье - общество

сергей собянин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728545410_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_501e3d1f33e1d0eaeb416fb9c3bd4297.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что танцполы и фан-зоны для болельщиков в Москве придется закрыть из-за ситуации с коронавирусом."Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть", - написал он.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, здоровье - общество, сергей собянин, москва