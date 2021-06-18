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Во Владивостоке ужесточили меры по COVID-19

Во Владивостоке ужесточили меры по COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021

Во Владивостоке ужесточили меры по COVID-19

Проведение торжественных и развлекательных мероприятий с общей численностью более 40 человек приостанавливается во Владивостоке из-за роста числа больных... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T01:38

2021-06-18T01:38

2021-06-18T01:52

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

константин шестаков

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Проведение торжественных и развлекательных мероприятий с общей численностью более 40 человек приостанавливается во Владивостоке из-за роста числа больных коронавирусом, сообщил и.о. мэра Константин Шестаков.Накануне управление Роспотребнадзора по Приморскому краю рекомендовало ограничить число участников развлекательных мероприятий в регионе и запретить их проведение в барах и ночных клубах.По его словам, более 62 тысяч жителей Владивостока сделали бесплатную прививку от коронавируса.В конце апреля 2021 года ежесуточный прирост числа заболевших в Приморье составлял около 30 человек. С середины июня он превышает 60 человек. Власти разворачивают дополнительные койко-места для больных коронавирусом, также продлевается время работы инфекционных кабинетов и амбулаторных центров для лечения пациентов с признаками инфекционных заболеваний.По данным на 17 июня, с начала пандемии в крае зафиксировано 45 349 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 41 952 человека, умерли 744.

россия

владивосток

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, константин шестаков, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владивосток, приморский край, общество