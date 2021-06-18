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https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737501011.html
Во Владивостоке ужесточили меры по COVID-19
Во Владивостоке ужесточили меры по COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021
Во Владивостоке ужесточили меры по COVID-19
Проведение торжественных и развлекательных мероприятий с общей численностью более 40 человек приостанавливается во Владивостоке из-за роста числа больных... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T01:38
2021-06-18T01:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
константин шестаков
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Проведение торжественных и развлекательных мероприятий с общей численностью более 40 человек приостанавливается во Владивостоке из-за роста числа больных коронавирусом, сообщил и.о. мэра Константин Шестаков.Накануне управление Роспотребнадзора по Приморскому краю рекомендовало ограничить число участников развлекательных мероприятий в регионе и запретить их проведение в барах и ночных клубах.По его словам, более 62 тысяч жителей Владивостока сделали бесплатную прививку от коронавируса.В конце апреля 2021 года ежесуточный прирост числа заболевших в Приморье составлял около 30 человек. С середины июня он превышает 60 человек. Власти разворачивают дополнительные койко-места для больных коронавирусом, также продлевается время работы инфекционных кабинетов и амбулаторных центров для лечения пациентов с признаками инфекционных заболеваний.По данным на 17 июня, с начала пандемии в крае зафиксировано 45 349 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 41 952 человека, умерли 744.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, константин шестаков, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владивосток, приморский край, общество
Во Владивостоке ужесточили меры по COVID-19
01:38 18.06.2021 (обновлено: 01:52 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЖилые дома в центральной части города Владивостока
Жилые дома в центральной части города Владивостока - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Во Владивостоке запретили развлекательные мероприятия численностью более 40 человек

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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Проведение торжественных и развлекательных мероприятий с общей численностью более 40 человек приостанавливается во Владивостоке из-за роста числа больных коронавирусом, сообщил и.о. мэра Константин Шестаков.
Накануне управление Роспотребнадзора по Приморскому краю рекомендовало ограничить число участников развлекательных мероприятий в регионе и запретить их проведение в барах и ночных клубах.

"В связи с увеличением роста заболеваемости COVID-19 и на основании предложения регионального Роспотребнадзора во Владивостоке приостанавливается проведение торжественных и развлекательных мероприятий с общей численностью более 40 человек", - сообщил Шестаков в своем Instagram.

По его словам, более 62 тысяч жителей Владивостока сделали бесплатную прививку от коронавируса.
В конце апреля 2021 года ежесуточный прирост числа заболевших в Приморье составлял около 30 человек. С середины июня он превышает 60 человек. Власти разворачивают дополнительные койко-места для больных коронавирусом, также продлевается время работы инфекционных кабинетов и амбулаторных центров для лечения пациентов с признаками инфекционных заболеваний.
По данным на 17 июня, с начала пандемии в крае зафиксировано 45 349 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 41 952 человека, умерли 744.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКонстантин ШестаковЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВладивостокПриморский крайОбщество
 
 
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