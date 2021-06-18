Во Владивостоке ужесточили меры по COVID-19
01:38 18.06.2021 (обновлено: 01:52 18.06.2021)
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЖилые дома в центральной части города Владивостока
Во Владивостоке запретили развлекательные мероприятия численностью более 40 человек
ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Проведение торжественных и развлекательных мероприятий с общей численностью более 40 человек приостанавливается во Владивостоке из-за роста числа больных коронавирусом, сообщил и.о. мэра Константин Шестаков.
Накануне управление Роспотребнадзора по Приморскому краю рекомендовало ограничить число участников развлекательных мероприятий в регионе и запретить их проведение в барах и ночных клубах.
"В связи с увеличением роста заболеваемости COVID-19 и на основании предложения регионального Роспотребнадзора во Владивостоке приостанавливается проведение торжественных и развлекательных мероприятий с общей численностью более 40 человек", - сообщил Шестаков в своем Instagram.
По его словам, более 62 тысяч жителей Владивостока сделали бесплатную прививку от коронавируса.
В конце апреля 2021 года ежесуточный прирост числа заболевших в Приморье составлял около 30 человек. С середины июня он превышает 60 человек. Власти разворачивают дополнительные койко-места для больных коронавирусом, также продлевается время работы инфекционных кабинетов и амбулаторных центров для лечения пациентов с признаками инфекционных заболеваний.
По данным на 17 июня, с начала пандемии в крае зафиксировано 45 349 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 41 952 человека, умерли 744.