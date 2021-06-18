https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737498813.html

Врач объяснил, почему можно заболеть COVID-19 после вакцинации

Врач объяснил, почему можно заболеть COVID-19 после вакцинации - РИА Новости, 18.06.2021

Врач объяснил, почему можно заболеть COVID-19 после вакцинации

Некоторые люди из-за особенностей своей иммунной системы после вакцинации от коронавируса могут заболеть, но при этом благодаря вакцине перенесут инфекцию... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T00:25

2021-06-18T00:25

2021-06-18T00:25

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Некоторые люди из-за особенностей своей иммунной системы после вакцинации от коронавируса могут заболеть, но при этом благодаря вакцине перенесут инфекцию легко, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Кроме того, вакцина - это сложный иммунно-модулирующий препарат, поэтому, по его словам, реакция организма может отличаться, и производители вакцины открыто говорят о том, что ни одна вакцина не дает 100% защиту."Большая инфицирующая доза способна "продавить" даже хорошо сформированную иммунную защиту. Поэтому даже тем, кто вакцинировался, лучше использовать меры профилактики и защищаться - по крайней мере, соблюдать социальную дистанцию и избегать мест скопления людей", - заметил врач.Однако даже при большой вирусной нагрузке, как заверил Поздняков, иммунный процесс при встрече с уже знакомым вирусом запустится, сработают иммуноглобулины G и заболевание будет легким, даже если разовьется."По известным нам данным, люди после вакцинации болеют намного легче - без поражения легких, цитокиновых бурь и тромбозов крупных сосудов. У них все это проходит максимально приближено к обычному ОРВИ с небольшим астеническим синдромом. Разумеется, даже такая форма заболевания неприятна, но, по крайней мере, не так опасна, что уже можно расценивать как большой плюс", - добавил врач.

https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737287523.html

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андрей поздняков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, общество