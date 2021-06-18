Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737498813.html
Врач объяснил, почему можно заболеть COVID-19 после вакцинации
Врач объяснил, почему можно заболеть COVID-19 после вакцинации - РИА Новости, 18.06.2021
Врач объяснил, почему можно заболеть COVID-19 после вакцинации
Некоторые люди из-за особенностей своей иммунной системы после вакцинации от коронавируса могут заболеть, но при этом благодаря вакцине перенесут инфекцию... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T00:25
2021-06-18T00:25
распространение коронавируса
андрей поздняков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737436477_0:371:2884:1993_1920x0_80_0_0_def87b6c4d6af407df7162a96f0242a8.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Некоторые люди из-за особенностей своей иммунной системы после вакцинации от коронавируса могут заболеть, но при этом благодаря вакцине перенесут инфекцию легко, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Кроме того, вакцина - это сложный иммунно-модулирующий препарат, поэтому, по его словам, реакция организма может отличаться, и производители вакцины открыто говорят о том, что ни одна вакцина не дает 100% защиту."Большая инфицирующая доза способна "продавить" даже хорошо сформированную иммунную защиту. Поэтому даже тем, кто вакцинировался, лучше использовать меры профилактики и защищаться - по крайней мере, соблюдать социальную дистанцию и избегать мест скопления людей", - заметил врач.Однако даже при большой вирусной нагрузке, как заверил Поздняков, иммунный процесс при встрече с уже знакомым вирусом запустится, сработают иммуноглобулины G и заболевание будет легким, даже если разовьется."По известным нам данным, люди после вакцинации болеют намного легче - без поражения легких, цитокиновых бурь и тромбозов крупных сосудов. У них все это проходит максимально приближено к обычному ОРВИ с небольшим астеническим синдромом. Разумеется, даже такая форма заболевания неприятна, но, по крайней мере, не так опасна, что уже можно расценивать как большой плюс", - добавил врач.
https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737287523.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737436477_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_046c52197a5695c313df3a2ec72b1ca7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей поздняков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, общество
Врач объяснил, почему можно заболеть COVID-19 после вакцинации
00:25 18.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате реанимации и и пациент в палате интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинские работники в палате реанимации и и пациент в палате интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк

Врач-инфекционист Андрей Поздянков рассказал, почему можно заболеть COVID-19 после вакцинации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Некоторые люди из-за особенностей своей иммунной системы после вакцинации от коронавируса могут заболеть, но при этом благодаря вакцине перенесут инфекцию легко, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
"Почему после вакцинации люди все равно болеют коронавирусом? А причин заболевания несколько. Во-первых, у всех есть особенности иммунной системы, и существует часть людей, которые в силу индивидуальных особенностей организма не реагируют на вакцину так, как ожидается. Стандартная дозировка для них может быть недостаточной или, наоборот, избыточной", - сказал он.
Кроме того, вакцина - это сложный иммунно-модулирующий препарат, поэтому, по его словам, реакция организма может отличаться, и производители вакцины открыто говорят о том, что ни одна вакцина не дает 100% защиту.
"Большая инфицирующая доза способна "продавить" даже хорошо сформированную иммунную защиту. Поэтому даже тем, кто вакцинировался, лучше использовать меры профилактики и защищаться - по крайней мере, соблюдать социальную дистанцию и избегать мест скопления людей", - заметил врач.
Девушки в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
Вчера, 08:00
Запад и COVID-19 преподали России очередной урок демократии
Однако даже при большой вирусной нагрузке, как заверил Поздняков, иммунный процесс при встрече с уже знакомым вирусом запустится, сработают иммуноглобулины G и заболевание будет легким, даже если разовьется.
"По известным нам данным, люди после вакцинации болеют намного легче - без поражения легких, цитокиновых бурь и тромбозов крупных сосудов. У них все это проходит максимально приближено к обычному ОРВИ с небольшим астеническим синдромом. Разумеется, даже такая форма заболевания неприятна, но, по крайней мере, не так опасна, что уже можно расценивать как большой плюс", - добавил врач.
 
Распространение коронавирусаАндрей ПоздняковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Организаторы выставки в Берлине о войне ответили на критику посла Украины
08:45Привившийся от коронавируса калужский губернатор заболел COVID-19
08:39Синоптики пообещали россиянам не совсем идеальный июль
08:39В Совфеде оценили работу Telegram
08:38На газопроводе в Луганске прогремел взрыв
08:36В Ялте выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов
08:26Источник: Минобороны разрабатывает препарат от COVID-19 в виде жвачки
08:13На Ямале мужчина облил людей жидкостью для розжига
07:56В Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до плюс 28 градусов
07:49В восьми районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводков
07:27В Бурятии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
07:22Красноярскому экс-министру экологии заменили условный срок на реальный
06:51Disney объявил о выходе нового сериала о приключениях Чип и Дейла
05:56Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинских диверсантов в ЛНР
05:35В Тульской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о ходе учений в Тихом океане
05:11Россия может принять участие в создании турецкого космодрома
04:56В Приморье избрали меру пресечения осквернившим мемориал Героя России
04:20Эксперт назвал отличие в подготовке космонавтов в России и США
04:11В ходе стрельбы в Аризоне погиб один человек
Лента новостейМолния