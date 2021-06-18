Депутат ответил на слова Суркова о контратаке против Запада
© Фото : предоставлено пресс-службой депутатаДепутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев
© Фото : предоставлено пресс-службой депутата
Депутат ответил на слова Суркова о контратаке против Запада
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Первая контратака Москвы против Запада произошла не во время ситуации с Крымом, а еще в конце 90-ых, когда Россия проявила неожиданную волю в борьбе с международным терроризмом - это была заявка на большое будущее и на возвращение своего сильного статуса, считает первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев.
Ранее экс-помощник президента РФ Владислав Сурков, говоря о кризисе на Украине и ситуации с Крымом, назвал это первой контратакой Москвы против Запада.
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"Бой международному терроризму на Северном Кавказе в конце 90-ых, в начале нулевых, как-только Путин пришел к власти, стал первым контрнаступлением Москвы. Я вообще считаю, что статус, который имеет сейчас Россия, был заложен именно тогда, когда пришел Путин", - рассказал РИА Новости Шхагошев.
По мнению депутата, вполне вероятно, что, если бы не было борьбы с международным терроризмом, возможно, не было бы и Крыма, потому что именно с 1999 года Россия дала Западу серьезный сигнал о том, что попытки дальнейшего манипулирования и распада страны невозможны.
"Потому что они на самом деле очень осмелели. И, естественно, либеральные 90-ые, которые дали понять о том, что они полностью готовы лечь под Запад. И вдруг неожиданная воля России, которую она проявила в борьбе с международным терроризмом, это, конечно, был первый бой. Это была заявка на большое будущее и на возвращение того самого статуса", - подчеркнул он.