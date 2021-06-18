https://ria.ru/20210618/konfederatsiya-1737634616.html

Сурков объяснил, почему Украине необходимо стать конфедерацией

Сурков объяснил, почему Украине необходимо стать конфедерацией - РИА Новости, 18.06.2021

Сурков объяснил, почему Украине необходимо стать конфедерацией

Украина может гарантировать свое существование, если станет конфедерацией, считает бывший помощник президента РФ Владислав Сурков. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T20:13

2021-06-18T20:13

2021-06-18T20:13

россия

владислав сурков

украина

в мире

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ЛОНДОН, 18 июн - РИА Новости. Украина может гарантировать свое существование, если станет конфедерацией, считает бывший помощник президента РФ Владислав Сурков.По его словам, украинцы осознают, что в действительности их страны сейчас не существует, но она может существовать в будущем - национальное ядро существует."Страна может быть реформирована в конфедерацию, в которой регионы будут обладать большим объемом свобод самостоятельно принимать решения", - заявил Сурков в интервью газете Financial Times.Экс-помощник президента сравнил Запад и Россию с костями, между между которыми находится мягкая ткань - Украина."Украина находится непосредственно между Россией и Западом, и геополитическое притяжение с обеих сторон будет разрывать Украину", - отметил Сурков.По мнению экс-помощника президента, до тех пор, пока вопрос государственности Украины не будет решен, битва за страну будет продолжаться. Сурков полагает, что вопрос границ страны должен стать предметом международных дискуссий."Украинцы прекрасно понимают, что на данный момент их страны в действительности не существует. Я говорил, что она может существовать в будущем. Национальное ядро существует. Я просто задаюсь вопросом о том, какими должны быть границы (Украины). И это должно стать предметом международного обсуждения", - сказал он.

https://ria.ru/20210611/kravchuk-1736694723.html

https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html

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россия, владислав сурков, украина, в мире