Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210618/katamaran-1737592312.html
В Карачаево-Черкесии перевернулись два катамарана, два человека погибли
В Карачаево-Черкесии перевернулись два катамарана, два человека погибли - РИА Новости, 18.06.2021
В Карачаево-Черкесии перевернулись два катамарана, два человека погибли
Два человека погибли в Карачаево-Черкесии после опрокидывания катамаранов с туристами, рассказали РИА Новости в пресс-службе местного МЧС. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T16:28
2021-06-18T18:58
россия
карачаево-черкесская республика (кчр)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/17448/98/174489824_0:207:3000:1895_1920x0_80_0_0_eb39552e2b2286ee1a8681329c652dbb.jpg
НАЛЬЧИК, 18 июн – РИА Новости. Два человека погибли в Карачаево-Черкесии после опрокидывания катамаранов с туристами, рассказали РИА Новости в пресс-службе местного МЧС.О ЧП сообщил в своем Instagram глава региона Рашид Темрезов.В поисках пропавшего участвовали спасатели и местные жители, его обнаружили мертвым. Темрезов уточнил, что выбравшихся на берег доставили в больницу в Карачаевске для обследования.Глава республики призвал жителей и гостей региона регистрироваться в МЧС, если они планируют туристические маршруты, в том числе по горным рекам.
https://ria.ru/20210616/lodka-1737266740.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/17448/98/174489824_100:0:2901:2101_1920x0_80_0_0_b0dfbc93cfdac31293a4d7d81f865cd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, карачаево-черкесская республика (кчр), происшествия
В Карачаево-Черкесии перевернулись два катамарана, два человека погибли
16:28 18.06.2021 (обновлено: 18:58 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкРека Кубань
Река Кубань - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в фотобанк

Катамараны перевернулись на реке Кубань в Карачаево-Черкесии, два человека погибли

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 18 июн – РИА Новости. Два человека погибли в Карачаево-Черкесии после опрокидывания катамаранов с туристами, рассказали РИА Новости в пресс-службе местного МЧС.
О ЧП сообщил в своем Instagram глава региона Рашид Темрезов.

Карачаевском районе на реке Кубани группа туристов из 14 человек отправилась в сплав на двух катамаранах самостоятельно, не зарегистрировавшись при этом в МЧС. Во время сплава катамараны перевернулись. Двенадцать человек выбрались. <…> К сожалению, один турист найден погибшим, по другому незамедлительно организованы поисково-спасательные работы", — говорится в публикации.

В поисках пропавшего участвовали спасатели и местные жители, его обнаружили мертвым.
Темрезов уточнил, что выбравшихся на берег доставили в больницу в Карачаевске для обследования.
Глава республики призвал жителей и гостей региона регистрироваться в МЧС, если они планируют туристические маршруты, в том числе по горным рекам.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 17:23
В Вологодской области перевернулась лодка с рыбаками
 
РоссияКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46Роухани заявил, что победитель президентских выборов в Иране уже известен
08:41В Приамурье ищут пропавших без вести после ДТП с вахтовым автобусом
08:38Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара
08:35Эксперт рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе
08:31Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора
08:27Стали известны подробности жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:22При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек
08:17Названа причина аварийной посадки самолета в Кузбассе
08:14Пропавшую под Нижним Новгородом студентку из США нашли мертвой
08:14Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе
08:13Появились первые кадры с места жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:08Кандидат в президенты Ирана поздравил Ибрахима Раиси с победой на выборах
08:05Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:00Республиканцы обратились к Байдену с претензией в адрес Харрис
07:50Число жертв жесткой посадки самолета в Кузбассе выросло до семи человек
07:42При жесткой посадке самолета в Кузбассе погибли семь человек
07:22Синоптик рассказал о температуре воды на российских курортах
07:16Эксперты назвали условия для завершения пандемии коронавируса
07:03"Известия": число сайтов для прохождения техосмотра выросло в пять раз
06:48В Крыму из-за ливней эвакуировали почти две тысячи человек
Лента новостейМолния