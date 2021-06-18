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В Карачаево-Черкесии перевернулись два катамарана, два человека погибли
В Карачаево-Черкесии перевернулись два катамарана, два человека погибли - РИА Новости, 18.06.2021
В Карачаево-Черкесии перевернулись два катамарана, два человека погибли
Два человека погибли в Карачаево-Черкесии после опрокидывания катамаранов с туристами, рассказали РИА Новости в пресс-службе местного МЧС. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T16:28
2021-06-18T16:28
2021-06-18T18:58
россия
карачаево-черкесская республика (кчр)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 18 июн – РИА Новости. Два человека погибли в Карачаево-Черкесии после опрокидывания катамаранов с туристами, рассказали РИА Новости в пресс-службе местного МЧС.О ЧП сообщил в своем Instagram глава региона Рашид Темрезов.В поисках пропавшего участвовали спасатели и местные жители, его обнаружили мертвым. Темрезов уточнил, что выбравшихся на берег доставили в больницу в Карачаевске для обследования.Глава республики призвал жителей и гостей региона регистрироваться в МЧС, если они планируют туристические маршруты, в том числе по горным рекам.
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россия, карачаево-черкесская республика (кчр), происшествия
В Карачаево-Черкесии перевернулись два катамарана, два человека погибли
16:28 18.06.2021 (обновлено: 18:58 18.06.2021)
Катамараны перевернулись на реке Кубань в Карачаево-Черкесии, два человека погибли