https://ria.ru/20210618/katamaran-1737592312.html

В Карачаево-Черкесии перевернулись два катамарана, два человека погибли

В Карачаево-Черкесии перевернулись два катамарана, два человека погибли - РИА Новости, 18.06.2021

В Карачаево-Черкесии перевернулись два катамарана, два человека погибли

Два человека погибли в Карачаево-Черкесии после опрокидывания катамаранов с туристами, рассказали РИА Новости в пресс-службе местного МЧС. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T16:28

2021-06-18T16:28

2021-06-18T18:58

россия

карачаево-черкесская республика (кчр)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/17448/98/174489824_0:207:3000:1895_1920x0_80_0_0_eb39552e2b2286ee1a8681329c652dbb.jpg

НАЛЬЧИК, 18 июн – РИА Новости. Два человека погибли в Карачаево-Черкесии после опрокидывания катамаранов с туристами, рассказали РИА Новости в пресс-службе местного МЧС.О ЧП сообщил в своем Instagram глава региона Рашид Темрезов.В поисках пропавшего участвовали спасатели и местные жители, его обнаружили мертвым. Темрезов уточнил, что выбравшихся на берег доставили в больницу в Карачаевске для обследования.Глава республики призвал жителей и гостей региона регистрироваться в МЧС, если они планируют туристические маршруты, в том числе по горным рекам.

https://ria.ru/20210616/lodka-1737266740.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, карачаево-черкесская республика (кчр), происшествия