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МИД отреагировал на закрытие русскоязычного канала в Латвии

МИД отреагировал на закрытие русскоязычного канала в Латвии - РИА Новости, 18.06.2021

МИД отреагировал на закрытие русскоязычного канала в Латвии

В Москве расценивают закрытие русскоязычного вещания на Латвийском телевидении как очередной акт непрекращающейся языковой агрессии властей против значительной... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T22:47

2021-06-18T22:47

2021-06-18T22:48

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Москве расценивают закрытие русскоязычного вещания на Латвийском телевидении как очередной акт непрекращающейся языковой агрессии властей против значительной части собственного населения, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Программы на русском языке, которые выходили в телевизионный эфир финансируемого из госбюджета Латвии общественного телевидения в течении 30 лет, больше не будут доступны в телеэфире, рассказала в пятницу в последней программе "Точки над i" на LTV7 главный редактор Русского вещания Екатерина Сафронова. Ранее Совет по электронным СМИ Латвии принял решение о закрытии Русского вещания в телевизионном эфире и переводе его в интернет на сайт Rus.lsm.lv"Воспринимаем информацию о планирующейся ликвидации русскоязычного канала "LTV7" на Общественном телевидении Латвии как очередной акт непрекращающейся языковой агрессии латвийских властей против значительной части собственного населения. Напомним, речь идет о единственном телеканале, вещавшем порядка 30-ти лет на русском языке на всей территории Латвии", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД.Она отметила, что соответствующее решение национального медиарегулятора продиктовано, по официальной версии, нехваткой финансирования."При этом, высшее руководство страны неоднократно озвучивало свою позицию о приоритизации английского, а не русского языка. Такие заявления, по нашему мнению, противоречат основополагающим принципам демократического и гражданского общества, а также обязательствам Латвийской Республики по целому ряду международных документов, закрепляющих необходимость обеспечения принципа многоязычия и плюрализма СМИ, защиты свободы выражения мнений, а также соблюдения прав проживающих на территории государства этнических групп. Немаловажно отметить, что порядка 40 процентов населения Латвии предпочитают получать информацию и общаться на русском языке", - добавила она.По словам Захаровой данным "откровенно политизированным решением власти страны также дезавуируют ранее озвученные ими заверения в том, что запрет на ретрансляцию на территории государства передач "РТР-Планета" и "РТ" якобы не скажется на представленности русского языка в его медиапространстве и доступе русскоязычной аудитории страны к информации на родном языке". Захарова подчеркнула, что это в очередной раз "подтверждает ангажированный характер подобных шагов и явное намерение руководства страны вытеснить русский язык из всех сфер общественной жизни Латвии"."Призываем профильные международные организации и правозащитное сообщество решительным образом отреагировать на репрессивную политику Латвийской Республики в области медиарегулирования, указав на недопустимость попрания прав собственных граждан", - заключила Захарова.В эфире Латвийского телевидения передачи на русском языке присутствовали последние 30 лет.Русское вещание LTV7 на этой неделе закрывает телевизионный сезон программами "Маленькая пятница", "Точки над i" и "Личное дело". Летом каждый рабочий день в 19:00 будет возможность по-прежнему следить за новостями в программе "Сегодня вечером". С сентября программ на русском языке в эфире Латвийского общественного телевидения больше не будет.В Латвии два общественных телеканала, которые финансируются из государственного бюджета, – LTV1 и LTV7.

https://ria.ru/20210220/smi-1598220067.html

https://ria.ru/20210617/latviya-1737451987.html

https://ria.ru/20210521/latviya-1733300122.html

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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, латвия, в мире