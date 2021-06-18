https://ria.ru/20210618/golosovanie-1737605529.html

Памфилова рассказала, как пройдет голосование в сентябре

Памфилова рассказала, как пройдет голосование в сентябре - РИА Новости, 18.06.2021

Памфилова рассказала, как пройдет голосование в сентябре

Все три дня, с 17 по 19 сентября, голосование на выборах в Госдуму будет проходить с 8.00 до 20.00, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T17:33

2021-06-18T17:33

2021-06-18T17:33

россия

элла памфилова

госдума рф

политика

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Все три дня, с 17 по 19 сентября, голосование на выборах в Госдуму будет проходить с 8.00 до 20.00, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."Семнадцатого, восемнадцатого сентября аналогично времени голосования в традиционный день голосования - в воскресенье, 19 сентября, - не разводим по времени. Это полноценное, в течение всего дня, как у нас принято, с 8.00 до 20.00. Все три дня голосование будет проходить в этом режиме", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома в пятницу.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, элла памфилова, госдума рф, политика