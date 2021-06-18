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Памфилова рассказала, как пройдет голосование в сентябре
Памфилова рассказала, как пройдет голосование в сентябре - РИА Новости, 18.06.2021
Памфилова рассказала, как пройдет голосование в сентябре
Все три дня, с 17 по 19 сентября, голосование на выборах в Госдуму будет проходить с 8.00 до 20.00, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T17:33
2021-06-18T17:33
2021-06-18T17:33
россия
элла памфилова
госдума рф
политика
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Все три дня, с 17 по 19 сентября, голосование на выборах в Госдуму будет проходить с 8.00 до 20.00, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."Семнадцатого, восемнадцатого сентября аналогично времени голосования в традиционный день голосования - в воскресенье, 19 сентября, - не разводим по времени. Это полноценное, в течение всего дня, как у нас принято, с 8.00 до 20.00. Все три дня голосование будет проходить в этом режиме", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома в пятницу.
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россия, элла памфилова, госдума рф, политика
Памфилова рассказала, как пройдет голосование в сентябре
Глава ЦИК Памфилова сообщила, что голосование на выборах будет проходить с 8:00 до 20:00