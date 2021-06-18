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ЦИК отказался применять голосование на придомовых территориях

ЦИК отказался применять голосование на придомовых территориях - РИА Новости, 18.06.2021

ЦИК отказался применять голосование на придомовых территориях

Голосование на придомовых территориях в этом году на выборах применяться не будет, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T14:58

2021-06-18T14:58

2021-06-18T14:58

россия

элла памфилова

госдума рф

политика

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Голосование на придомовых территориях в этом году на выборах применяться не будет, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.Голосование на выборах в ГД и на других выборах в единый день голосования предлагается провести в три дня, с 17 по 19 сентября."В прошлом году мы применяли две формы дополнительного голосования. Так полюбившееся многими голосование на придомовых территориях, которое в народе прозвали "голосование на пеньках", оно достойно выполнило свою функцию, свою роль, когда это было целесообразно. Сейчас в этом нет никакой необходимости, и мы его не будем применять", - сказал Памфилова на заседании ЦИК.

россия

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2021

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россия, элла памфилова, госдума рф, политика