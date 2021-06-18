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ЦИК отказался применять голосование на придомовых территориях
ЦИК отказался применять голосование на придомовых территориях - РИА Новости, 18.06.2021
ЦИК отказался применять голосование на придомовых территориях
Голосование на придомовых территориях в этом году на выборах применяться не будет, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T14:58
2021-06-18T14:58
россия
элла памфилова
госдума рф
политика
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Голосование на придомовых территориях в этом году на выборах применяться не будет, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.Голосование на выборах в ГД и на других выборах в единый день голосования предлагается провести в три дня, с 17 по 19 сентября."В прошлом году мы применяли две формы дополнительного голосования. Так полюбившееся многими голосование на придомовых территориях, которое в народе прозвали "голосование на пеньках", оно достойно выполнило свою функцию, свою роль, когда это было целесообразно. Сейчас в этом нет никакой необходимости, и мы его не будем применять", - сказал Памфилова на заседании ЦИК.
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россия, элла памфилова, госдума рф, политика
ЦИК отказался применять голосование на придомовых территориях
14:58 18.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПервое заседание нового состава ЦИК РФ
Первое заседание нового состава ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Памфилова заявила, что голосование на придомовых территориях в этом году применяться не будет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Голосование на придомовых территориях в этом году на выборах применяться не будет, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Голосование на выборах в ГД и на других выборах в единый день голосования предлагается провести в три дня, с 17 по 19 сентября.
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"В прошлом году мы применяли две формы дополнительного голосования. Так полюбившееся многими голосование на придомовых территориях, которое в народе прозвали "голосование на пеньках", оно достойно выполнило свою функцию, свою роль, когда это было целесообразно. Сейчас в этом нет никакой необходимости, и мы его не будем применять", - сказал Памфилова на заседании ЦИК.
 
РоссияЭлла ПамфиловаГосдума РФПолитика
 
 
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