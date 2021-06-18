https://ria.ru/20210618/golosovanie-1737571861.html

Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября

Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября - РИА Новости, 18.06.2021

Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября

Голосование на выборах в ГД и на других выборах в единый день голосования будет проходить три дня - 17, 18 и 19 сентября, следует из постановления ЦИК. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T14:39

2021-06-18T14:39

2021-06-18T15:44

россия

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Голосование на выборах в ГД и на других выборах в единый день голосования будет проходить три дня - 17, 18 и 19 сентября, следует из постановления ЦИК."Провести голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, а также на иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд - 17, 18 и 19 сентября 2021 года", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в пятницу.Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной думы на 19 сентября.

https://ria.ru/20210618/vybory-1737567482.html

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россия, госдума рф, владимир путин, политика