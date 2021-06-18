https://ria.ru/20210618/golosovanie-1737571861.html
Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября
Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября - РИА Новости, 18.06.2021
Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября
Голосование на выборах в ГД и на других выборах в единый день голосования будет проходить три дня - 17, 18 и 19 сентября, следует из постановления ЦИК. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T14:39
2021-06-18T14:39
2021-06-18T15:44
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госдума рф
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политика
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Голосование на выборах в ГД и на других выборах в единый день голосования будет проходить три дня - 17, 18 и 19 сентября, следует из постановления ЦИК."Провести голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, а также на иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд - 17, 18 и 19 сентября 2021 года", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в пятницу.Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной думы на 19 сентября.
https://ria.ru/20210618/vybory-1737567482.html
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Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября
14:39 18.06.2021 (обновлено: 15:44 18.06.2021)
Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября