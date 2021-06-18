https://ria.ru/20210618/golikova-1737629350.html
Голикова назвала симптомы заболевания индийским штаммом коронавируса
Голикова назвала симптомы заболевания индийским штаммом коронавируса - РИА Новости, 18.06.2021
Голикова назвала симптомы заболевания индийским штаммом коронавируса
Симптомы заболевания индийским штаммом простые - насморк, боль в горле, головная боль, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге по ситуации с... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T19:31
2021-06-18T19:31
2021-06-18T20:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737203477_0:0:2946:1658_1920x0_80_0_0_dbf4171a70e939f5beda879343193b3b.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Симптомы заболевания индийским штаммом простые - насморк, боль в горле, головная боль, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID-19."Сейчас, с учетом преобладания на территории Москвы и Московской области нового штамма, мы видим, что публикуют западные ученые, это очень простые симптомы заболевания - насморк, боль в горле, как при фарингите, головная боль. И все. По привычной для нас ситуации люди используют обычные противовирусные средства, а иногда антибиотики, принимают их, поскольку симптомы схожи с простудным заболеванием", — заявила Голикова.Россияне зачастую не различают симптомы обычной простуды и коронавируса, запускают болезнь, поэтому при первых же респираторных симптомах необходимо обращаться к доктору, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.На брифинге в пятницу она сообщила, что на сегодняшний день с учетом распространения на территории Москвы и Московской области нового штамма к симптомам коронавируса относятся - насморк, боль в горле и головная боль."По привычной для нас ситуации люди используют обычные противовирусные средства, а иногда - еще хуже - антибиотики, принимают их, поскольку симптомы схожие с простудным заболеванием, и по сути запускают процесс развития заболевания, не различая что это - обычная простуда или ковид. Поэтому очень важно, чтобы в этой ситуации при появлении первых симптомов вы обращались к врачу, делали ПЦР-диагностику и отвергали, если получится, диагноз ковид", - сказала Голикова.Она отметила, что наблюдения последних дней показывают, что у молодых людей, которые традиционно не обращаются к врачу, спустя 3, 4 или 5 дней запускается очень сложный механизм развития заболевания, и оно переходит в форму средней тяжести или тяжелого течения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210618/kovid-1737597480.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210618/shtamm-1737586372.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737203477_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_7748875c79d1c183f20c363e7d6cc229.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, россия
Голикова назвала симптомы заболевания индийским штаммом коронавируса
19:31 18.06.2021 (обновлено: 20:08 18.06.2021)
Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала симптомы заболевания индийским штаммом COVID-19
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Симптомы заболевания индийским штаммом простые - насморк, боль в горле, головная боль, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
на брифинге по ситуации с распространением COVID-19.
"Сейчас, с учетом преобладания на территории Москвы
и Московской области
нового штамма, мы видим, что публикуют западные ученые, это очень простые симптомы заболевания - насморк, боль в горле, как при фарингите, головная боль. И все. По привычной для нас ситуации люди используют обычные противовирусные средства, а иногда антибиотики, принимают их, поскольку симптомы схожи с простудным заболеванием", — заявила Голикова.
Россияне зачастую не различают симптомы обычной простуды и коронавируса, запускают болезнь, поэтому при первых же респираторных симптомах необходимо обращаться к доктору, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
На брифинге в пятницу она сообщила, что на сегодняшний день с учетом распространения на территории Москвы и Московской области нового штамма к симптомам коронавируса относятся - насморк, боль в горле и головная боль.
"По привычной для нас ситуации люди используют обычные противовирусные средства, а иногда - еще хуже - антибиотики, принимают их, поскольку симптомы схожие с простудным заболеванием, и по сути запускают процесс развития заболевания, не различая что это - обычная простуда или ковид. Поэтому очень важно, чтобы в этой ситуации при появлении первых симптомов вы обращались к врачу, делали ПЦР-диагностику и отвергали, если получится, диагноз ковид", - сказала Голикова.
Она отметила, что наблюдения последних дней показывают, что у молодых людей, которые традиционно не обращаются к врачу, спустя 3, 4 или 5 дней запускается очень сложный механизм развития заболевания, и оно переходит в форму средней тяжести или тяжелого течения.