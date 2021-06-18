https://ria.ru/20210618/golikova-1737629350.html

Голикова назвала симптомы заболевания индийским штаммом коронавируса

Голикова назвала симптомы заболевания индийским штаммом коронавируса - РИА Новости, 18.06.2021

Голикова назвала симптомы заболевания индийским штаммом коронавируса

Симптомы заболевания индийским штаммом простые - насморк, боль в горле, головная боль, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге по ситуации с... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T19:31

2021-06-18T19:31

2021-06-18T20:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Симптомы заболевания индийским штаммом простые - насморк, боль в горле, головная боль, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID-19."Сейчас, с учетом преобладания на территории Москвы и Московской области нового штамма, мы видим, что публикуют западные ученые, это очень простые симптомы заболевания - насморк, боль в горле, как при фарингите, головная боль. И все. По привычной для нас ситуации люди используют обычные противовирусные средства, а иногда антибиотики, принимают их, поскольку симптомы схожи с простудным заболеванием", — заявила Голикова.Россияне зачастую не различают симптомы обычной простуды и коронавируса, запускают болезнь, поэтому при первых же респираторных симптомах необходимо обращаться к доктору, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.На брифинге в пятницу она сообщила, что на сегодняшний день с учетом распространения на территории Москвы и Московской области нового штамма к симптомам коронавируса относятся - насморк, боль в горле и головная боль."По привычной для нас ситуации люди используют обычные противовирусные средства, а иногда - еще хуже - антибиотики, принимают их, поскольку симптомы схожие с простудным заболеванием, и по сути запускают процесс развития заболевания, не различая что это - обычная простуда или ковид. Поэтому очень важно, чтобы в этой ситуации при появлении первых симптомов вы обращались к врачу, делали ПЦР-диагностику и отвергали, если получится, диагноз ковид", - сказала Голикова.Она отметила, что наблюдения последних дней показывают, что у молодых людей, которые традиционно не обращаются к врачу, спустя 3, 4 или 5 дней запускается очень сложный механизм развития заболевания, и оно переходит в форму средней тяжести или тяжелого течения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210618/kovid-1737597480.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210618/shtamm-1737586372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, россия