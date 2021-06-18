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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210618/golikova-1737627549.html
Голикова рассказала о темпах вакцинации в России
Голикова рассказала о темпах вакцинации в России - РИА Новости, 18.06.2021
Голикова рассказала о темпах вакцинации в России
Рост ежесуточных объемов вакцинации от коронавируса в РФ в последние несколько дней составил порядка 5%, в лидерах - Московская область, Сахалин, Москва,... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T19:25
2021-06-18T19:45
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
распространение коронавируса
россия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Рост ежесуточных объемов вакцинации от коронавируса в РФ в последние несколько дней составил порядка 5%, в лидерах - Московская область, Сахалин, Москва, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Хочу отметить, что в последние два дня у нас произошёл рост ежесуточных объемов вакцинации, если говорить в целом в Российской Федерации, это порядка 5%. Серьёзный рост произошёл в Московской области - за последние двое суток это 34%. Далее идёт Сахалинская область - 30%, и чуть больше 12% - это город Москва", - сказала Голикова на брифинге в пятницу.Прививку от коронавируса первым компонентом вакцины в России получили 19,7 миллиона человек, двумя компонентами - 16,1 миллиона человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."На утро сегодняшнего дня в Российской Федерации первым компонентом вакцинировано 19,7 миллиона человек, обеими компонентами - 16,1 миллиона человек", - сообщила Голикова на брифинге в пятницу.
https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737627053.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, россия
Голикова рассказала о темпах вакцинации в России
19:25 18.06.2021 (обновлено: 19:45 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖенщина вакцинируется от COVID-19 препаратом "ЭпиВакКорона" в ТРЦ "Океания"
Женщина вакцинируется от COVID-19 препаратом ЭпиВакКорона в ТРЦ Океания - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о темпах вакцинации в России

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Рост ежесуточных объемов вакцинации от коронавируса в РФ в последние несколько дней составил порядка 5%, в лидерах - Московская область, Сахалин, Москва, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Хочу отметить, что в последние два дня у нас произошёл рост ежесуточных объемов вакцинации, если говорить в целом в Российской Федерации, это порядка 5%. Серьёзный рост произошёл в Московской области - за последние двое суток это 34%. Далее идёт Сахалинская область - 30%, и чуть больше 12% - это город Москва", - сказала Голикова на брифинге в пятницу.
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Прививку от коронавируса первым компонентом вакцины в России получили 19,7 миллиона человек, двумя компонентами - 16,1 миллиона человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"На утро сегодняшнего дня в Российской Федерации первым компонентом вакцинировано 19,7 миллиона человек, обеими компонентами - 16,1 миллиона человек", - сообщила Голикова на брифинге в пятницу.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваРоссия
 
 
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