https://ria.ru/20210618/golikova-1737627549.html

Голикова рассказала о темпах вакцинации в России

Голикова рассказала о темпах вакцинации в России - РИА Новости, 18.06.2021

Голикова рассказала о темпах вакцинации в России

Рост ежесуточных объемов вакцинации от коронавируса в РФ в последние несколько дней составил порядка 5%, в лидерах - Московская область, Сахалин, Москва,... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T19:25

2021-06-18T19:25

2021-06-18T19:45

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

распространение коронавируса

россия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Рост ежесуточных объемов вакцинации от коронавируса в РФ в последние несколько дней составил порядка 5%, в лидерах - Московская область, Сахалин, Москва, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Хочу отметить, что в последние два дня у нас произошёл рост ежесуточных объемов вакцинации, если говорить в целом в Российской Федерации, это порядка 5%. Серьёзный рост произошёл в Московской области - за последние двое суток это 34%. Далее идёт Сахалинская область - 30%, и чуть больше 12% - это город Москва", - сказала Голикова на брифинге в пятницу.Прививку от коронавируса первым компонентом вакцины в России получили 19,7 миллиона человек, двумя компонентами - 16,1 миллиона человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."На утро сегодняшнего дня в Российской Федерации первым компонентом вакцинировано 19,7 миллиона человек, обеими компонентами - 16,1 миллиона человек", - сообщила Голикова на брифинге в пятницу.

https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737627053.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, россия