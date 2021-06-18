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Омская область
https://ria.ru/20210618/gazoprovod-1737611600.html
В Омской области сдадут раньше срока 32 километра газопровода
В Омской области сдадут раньше срока 32 километра газопровода - РИА Новости, 18.06.2021
В Омской области сдадут раньше срока 32 километра газопровода
В Одесском районе Омской области 32 километра газопровода сдадут раньше срока на девять месяцев, поскольку о досрочной подаче газа в три села договорился... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T18:07
2021-06-18T18:46
омская область
газпром
александр бурков
омская область
одесский район
экономика
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ОМСК, 18 июн - РИА Новости. В Одесском районе Омской области 32 километра газопровода сдадут раньше срока на девять месяцев, поскольку о досрочной подаче газа в три села договорился губернатор Александр Бурков, сообщили в правительстве региона.На месте прокладки межпоселкового газопровода Одесское – Буняковка - Благодаровка - Ганновка в пятницу 18 июня побывал губернатор Александр Бурков. Вместе с генеральным директором компании "Газпром межрегионгаз Омск" Евгением Еловиком он дал старт строительству газопровода протяжённостью 32 километра.Процесс подключения к газу ускоряет то, что поселковые газовые сети уже есть в Ганновке и Благодаровке, останется только подвести газопровод к домам, добавили в правительстве. В трёх сёлах Одесского района планируют перевести на газ 815 домовладений и пять котельных."С компанией "Газпром межрегионгаз Омск" мы подписались, что объект будет закончен досрочно. Мы договорились, что введём его досрочно - в октябре газ будет подан в этот газопровод", - отметил Бурков.По его словам, работы идут по плану газификации правительства Омской области и компании "Газпром", с которой власти региона подписали соглашение на пять лет. Договорённости о досрочной сдаче объекта губернатор и глава компании "Газпром межрегионгаз Омск" скрепили подписями. Бурков написал на трубопроводе: "Даёшь газ в октябре 2021 года!". Еловик ответил: "Задачу выполним".Генеральный подрядчик - компания "Стройгазкомплект", 1 июня компания получила разрешение на строительство трубопровода, а в поселках тем временем проектируют и строят внутрипоселковые газовые сети. Подрядчик будет укладывать газопровод высокого давления из полиэтиленовой трубы, которая устойчива к коррозии. Гарантийный срок службы такого трубопровода не менее полусотни лет, отмечают в правительстве.
https://ria.ru/20210611/gazoprovod-1736633565.html
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газпром, александр бурков, омская область, одесский район, экономика
В Омской области сдадут раньше срока 32 километра газопровода
18:07 18.06.2021 (обновлено: 18:46 18.06.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиВ Омской области сдадут раньше срока 32 километра газопровода
В Омской области сдадут раньше срока 32 километра газопровода - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области

В Омской области сдадут раньше срока на девять месяцев 32 километра газопровода

Читать ria.ru в
ОМСК, 18 июн - РИА Новости. В Одесском районе Омской области 32 километра газопровода сдадут раньше срока на девять месяцев, поскольку о досрочной подаче газа в три села договорился губернатор Александр Бурков, сообщили в правительстве региона.
На месте прокладки межпоселкового газопровода Одесское – Буняковка - Благодаровка - Ганновка в пятницу 18 июня побывал губернатор Александр Бурков. Вместе с генеральным директором компании "Газпром межрегионгаз Омск" Евгением Еловиком он дал старт строительству газопровода протяжённостью 32 километра.

"В три ближайших села экологически чистое топливо должно было прийти по плану в мае 2022 года. Однако строительно-монтажные работы будут завершены в сентябре. Техническая готовность подачи газа будет обеспечена в октябре 2021 года", - пояснили в пресс-службе правительства Омской области.

Процесс подключения к газу ускоряет то, что поселковые газовые сети уже есть в Ганновке и Благодаровке, останется только подвести газопровод к домам, добавили в правительстве. В трёх сёлах Одесского района планируют перевести на газ 815 домовладений и пять котельных.
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"С компанией "Газпром межрегионгаз Омск" мы подписались, что объект будет закончен досрочно. Мы договорились, что введём его досрочно - в октябре газ будет подан в этот газопровод", - отметил Бурков.
По его словам, работы идут по плану газификации правительства Омской области и компании "Газпром", с которой власти региона подписали соглашение на пять лет. Договорённости о досрочной сдаче объекта губернатор и глава компании "Газпром межрегионгаз Омск" скрепили подписями. Бурков написал на трубопроводе: "Даёшь газ в октябре 2021 года!". Еловик ответил: "Задачу выполним".
Генеральный подрядчик - компания "Стройгазкомплект", 1 июня компания получила разрешение на строительство трубопровода, а в поселках тем временем проектируют и строят внутрипоселковые газовые сети. Подрядчик будет укладывать газопровод высокого давления из полиэтиленовой трубы, которая устойчива к коррозии. Гарантийный срок службы такого трубопровода не менее полусотни лет, отмечают в правительстве.
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Омская областьГазпромАлександр БурковОмская областьОдесский районЭкономика
 
 
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