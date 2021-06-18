https://ria.ru/20210618/film-1737536954.html

Нарышкин рассказал о фильме "Нюрнберг"

Нарышкин рассказал о фильме "Нюрнберг" - РИА Новости, 18.06.2021

Нарышкин рассказал о фильме "Нюрнберг"

Фильм "Нюрнберг", съемки которого идут на "Мосфильме", впервые в отечественном кинематографе касается темы суда над нацистскими преступниками, заявил в пятницу... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T11:50

2021-06-18T11:50

2021-06-18T11:50

культура

россия

николай лебедев

александр звягинцев

российское историческое общество

сергей безруков

мосфильм

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Фильм "Нюрнберг", съемки которого идут на "Мосфильме", впервые в отечественном кинематографе касается темы суда над нацистскими преступниками, заявил в пятницу журналистам председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.Сегодня Нарышкин в сопровождении замминистра обороны РФ Андрея Картаполова, режиссера Карена Шахназарова и задействованного в ленте актера Евгения Миронова ознакомился с ходом съемок."[Картина] будет иметь, безусловно, прежде всего, художественное значение, но и большое историко-просветительское значение. Пожалуй, это первое художественная лента, которая использует в своей основе сюжеты, связанные с Нюрнбергским процессом", - сказал глава РИО.По словам Нарышкина, творческий коллектив картины возглавляет режиссер Николай Лебедев, в главных ролях такие известные актеры, как Евгений Миронов и Сергей Безруков. В основу сценария положена книга, написанная историком, правоведом, специалистом по Нюрнбергскому процессу Александром Звягинцевым.

https://ria.ru/20201120/nyurnberg--1585454442.html

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россия, николай лебедев, александр звягинцев, российское историческое общество, сергей безруков, мосфильм, общество