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Паранджа, ночные клубы и эмансипация: заблуждения об арабских женщинах

Паранджа, ночные клубы и эмансипация: заблуждения об арабских женщинах - РИА Новости, 18.06.2021

Паранджа, ночные клубы и эмансипация: заблуждения об арабских женщинах

Курдские женские батальоны, женщина министр обороны Ливана и безумные арабские Оупен-эйры: что мы действительно знаем о положении женщин в арабском мире и насколько реален образ бесправной и замученной женщины в парандже. Проблемы с гражданством, отсутствие прав на ребенка и полиция нравов: с какими реальными проблемами борются арабские женщины.

2021-06-18T12:00

2021-06-18T12:00

2021-06-18T16:00

ливан

радио sputnik

курдские силы самообороны

арабская весна

ирак

оон

бейрут

феминизм

дубай (эмират)

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Паранджа, ночные клубы и эмансипация: заблуждения об арабских женщинах Курдские женские батальоны, женщина министр обороны Ливана и безумные арабские Оупен-эйры: что мы действительно знаем о положении женщин в арабском мире и насколько реален образ бесправной и замученной женщины в парандже. Проблемы с гражданством, отсутствие прав на ребенка и полиция нравов: с какими реальными проблемами борются арабские женщины. audio/mpeg

Паранджа, ночные клубы и эмансипация: заблуждения об арабских женщинах Курдские женские батальоны, женщина министр обороны Ливана и безумные арабские Оупен-эйры: что мы действительно знаем о положении женщин в арабском мире и насколько реален образ бесправной и замученной женщины в парандже. Проблемы с гражданством, отсутствие прав на ребенка и полиция нравов: с какими реальными проблемами борются арабские женщины. audio/mpeg

О полиции нравов, "арабской весне" и гражданских войнах рассказали продюсер арабской редакции радио Sputnik Лина Андрейченко, и корреспондент информационного агентства Sputnik Кристина Малык. 2:29 "Арабский мир не тождественен исламскому миру": девушки ходят в храм в коктейльных платьях. 5:28 Ночные клубы и сумасшедшие арабские вечеринки с лучшими диджеями со всего мира. 8:42 Саудовская Аравия — главная страна ислама, меняет свое отношение к женщине. Бьюти индустрия арабского мира. 15:09 "Женщина получает образование и ведет бизнес": новые запросы арабских мужчин. Во многих арабских странах запрещено многоженство. 18:31 Женщина все еще не может развестись, если захочет? Отсутствие прав на ребенка и проблемы с гражданством: актуальные проблемы арабских женщин 21:29 "Зена — королева воинов": женщина — министр обороны Ливана. Ущемление прав женщин и “Арабская весна”.26:59 Сбежавшая принцесса: жена премьер-министра ОАЭ и правителя эмирата Дубай сбежала, потому что он ей надоел. 29:29 Йемене, Сирия, Ирак: война отбирает у женщин права. 34:50 Курдские женские батальоны. 38:28 "Выписать эфиопку или малазийку на дом, или забрать у соседки": почему некоторые женщины не хотят ничего менять. 43:18 "У женщин столько прав, сколько мужчины дали. Женщина в безопасности только тогда, когда рядом мужчина".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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