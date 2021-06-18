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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20210618/feminizm-1737530062.html
Паранджа, ночные клубы и эмансипация: заблуждения об арабских женщинах
Паранджа, ночные клубы и эмансипация: заблуждения об арабских женщинах - РИА Новости, 18.06.2021
Паранджа, ночные клубы и эмансипация: заблуждения об арабских женщинах
Курдские женские батальоны, женщина министр обороны Ливана и безумные арабские Оупен-эйры: что мы действительно знаем о положении женщин в арабском мире и насколько реален образ бесправной и замученной женщины в парандже. Проблемы с гражданством, отсутствие прав на ребенка и полиция нравов: с какими реальными проблемами борются арабские женщины.
2021-06-18T12:00
2021-06-18T16:00
ливан
радио sputnik
курдские силы самообороны
арабская весна
ирак
оон
бейрут
феминизм
дубай (эмират)
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Паранджа, ночные клубы и эмансипация: заблуждения об арабских женщинах
Курдские женские батальоны, женщина министр обороны Ливана и безумные арабские Оупен-эйры: что мы действительно знаем о положении женщин в арабском мире и насколько реален образ бесправной и замученной женщины в парандже. Проблемы с гражданством, отсутствие прав на ребенка и полиция нравов: с какими реальными проблемами борются арабские женщины.
audio/mpeg
Паранджа, ночные клубы и эмансипация: заблуждения об арабских женщинах
Курдские женские батальоны, женщина министр обороны Ливана и безумные арабские Оупен-эйры: что мы действительно знаем о положении женщин в арабском мире и насколько реален образ бесправной и замученной женщины в парандже. Проблемы с гражданством, отсутствие прав на ребенка и полиция нравов: с какими реальными проблемами борются арабские женщины.
audio/mpeg
О полиции нравов, "арабской весне" и гражданских войнах рассказали продюсер арабской редакции радио Sputnik Лина Андрейченко, и корреспондент информационного агентства Sputnik Кристина Малык. 2:29 "Арабский мир не тождественен исламскому миру": девушки ходят в храм в коктейльных платьях. 5:28 Ночные клубы и сумасшедшие арабские вечеринки с лучшими диджеями со всего мира. 8:42 Саудовская Аравия — главная страна ислама, меняет свое отношение к женщине. Бьюти индустрия арабского мира. 15:09 "Женщина получает образование и ведет бизнес": новые запросы арабских мужчин. Во многих арабских странах запрещено многоженство. 18:31 Женщина все еще не может развестись, если захочет? Отсутствие прав на ребенка и проблемы с гражданством: актуальные проблемы арабских женщин 21:29 "Зена — королева воинов": женщина — министр обороны Ливана. Ущемление прав женщин и “Арабская весна”.26:59 Сбежавшая принцесса: жена премьер-министра ОАЭ и правителя эмирата Дубай сбежала, потому что он ей надоел. 29:29 Йемене, Сирия, Ирак: война отбирает у женщин права. 34:50 Курдские женские батальоны. 38:28 "Выписать эфиопку или малазийку на дом, или забрать у соседки": почему некоторые женщины не хотят ничего менять. 43:18 "У женщин столько прав, сколько мужчины дали. Женщина в безопасности только тогда, когда рядом мужчина".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, ливан, радио sputnik, курдские силы самообороны, арабская весна, ирак, оон, бейрут, феминизм, дубай (эмират), саудовская аравия, йемен, сирия, оаэ, египет, общество, в мире, подкаст

Паранджа, ночные клубы и эмансипация: заблуждения об арабских женщинах

12:00 18.06.2021 (обновлено: 16:00 18.06.2021)
 
Не верю!
Паранджа, ночные клубы и эмансипация: заблуждения об арабских женщинах
Вчера, 12:00
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Курдские женские батальоны, женщина министр обороны Ливана и безумные арабские Оупен-эйры: что мы действительно знаем о положении женщин в арабском мире и насколько реален образ бесправной и замученной женщины в парандже. Проблемы с гражданством, отсутствие прав на ребенка и полиция нравов: с какими реальными проблемами борются арабские женщины.
О полиции нравов, "арабской весне" и гражданских войнах рассказали продюсер арабской редакции радио Sputnik Лина Андрейченко, и корреспондент информационного агентства Sputnik Кристина Малык.
2:29 "Арабский мир не тождественен исламскому миру": девушки ходят в храм в коктейльных платьях.
5:28 Ночные клубы и сумасшедшие арабские вечеринки с лучшими диджеями со всего мира.
8:42 Саудовская Аравия — главная страна ислама, меняет свое отношение к женщине. Бьюти индустрия арабского мира.
15:09 "Женщина получает образование и ведет бизнес": новые запросы арабских мужчин. Во многих арабских странах запрещено многоженство.
18:31 Женщина все еще не может развестись, если захочет? Отсутствие прав на ребенка и проблемы с гражданством: актуальные проблемы арабских женщин
21:29 "Зена — королева воинов": женщина — министр обороны Ливана. Ущемление прав женщин и “Арабская весна”.
26:59 Сбежавшая принцесса: жена премьер-министра ОАЭ и правителя эмирата Дубай сбежала, потому что он ей надоел.
29:29 Йемене, Сирия, Ирак: война отбирает у женщин права.
34:50 Курдские женские батальоны.
38:28 "Выписать эфиопку или малазийку на дом, или забрать у соседки": почему некоторые женщины не хотят ничего менять.
43:18 "У женщин столько прав, сколько мужчины дали. Женщина в безопасности только тогда, когда рядом мужчина".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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