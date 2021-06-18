Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210618/elektrosamokaty-1737502501.html
Мошенники нашли способ наживаться на любителях электросамокатов
Мошенники нашли способ наживаться на любителях электросамокатов - РИА Новости, 18.06.2021
Мошенники нашли способ наживаться на любителях электросамокатов
Новый способ мошенничества с якобы украденными аккаунтами пользователей арендных электросамокатов появился в сети, рассказали РИА Новости в компании по... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T03:10
2021-06-18T03:12
россия
мошенничество
москва
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733800605_0:219:3068:1946_1920x0_80_0_0_9f538a76b0d21cc9e6ebbb908cf4be26.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Новый способ мошенничества с якобы украденными аккаунтами пользователей арендных электросамокатов появился в сети, рассказали РИА Новости в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone.Также желающим предлагаются лайф-хаки, "как угнать или разобрать электросамокат c возможностью отключения скоростного лимита", кроме того, размещаются объявления о продаже промокодов.Помимо этого, в своих схемах злоумышленники описывают нестандартные методы регистрации новых пользователей, предлагают задействовать клонеры приложений, авторизацию с помощью чужих sim-карт и оплату залоговой стоимости виртуальной банковской картой."Стоимость некоторых инструкций составляет от одной до трех тысяч рублей. В объявлениях прикладываются скриншоты об их успешном использовании, однако достоверность этих схем вызывает вопросы у экспертов", - сообщают эксперты."На волне популярности электросамокатов мы обнаружили первые объявления о незаконном использовании этого вида транспорта. Их появление говорит о том, что злоумышленники начинают прощупывать почву и тестировать возможные бреши в безопасности самокатных сервисов. Мы предупреждаем, что такие объявления могут быть элементарным обманом, где жертва - вы, а не сервис. Вместо обещанной "бесплатной схемы" ее продавец исчезнет с вашими деньгами", - отметил директор по росту Bi.Zone Рустэм Хайретдинов.Он также добавил, что, воспользовавшись одной из предложенных мошеннических схем, человек становится ее соучастником, что влечет за собой уголовную ответственность.
https://ria.ru/20210617/elektrosamokat-1737380087.html
https://ria.ru/20210611/moshenniki-1736560637.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733800605_339:0:3068:2047_1920x0_80_0_0_5af7d3bd76e07c17ea69029fcd204726.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мошенничество, москва, технологии, общество
Мошенники нашли способ наживаться на любителях электросамокатов
03:10 18.06.2021 (обновлено: 03:12 18.06.2021)
 
© Depositphotos / RemainsДевушка на электросамокате
Девушка на электросамокате - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Depositphotos / Remains

Мошенники придумали, как обмануть любителей арендных электросамокатов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Новый способ мошенничества с якобы украденными аккаунтами пользователей арендных электросамокатов появился в сети, рассказали РИА Новости в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone.
"Эксперты обнаружили первые объявления о продаже взломанных аккаунтов в мае. В июне появились инструкции, как использовать аренду самокатов "бесплатно и легально". В них мошенники рассказывают, "как кататься на самокате весь день за 250 рублей", - рассказали в компании.
Также желающим предлагаются лайф-хаки, "как угнать или разобрать электросамокат c возможностью отключения скоростного лимита", кроме того, размещаются объявления о продаже промокодов.
Помимо этого, в своих схемах злоумышленники описывают нестандартные методы регистрации новых пользователей, предлагают задействовать клонеры приложений, авторизацию с помощью чужих sim-карт и оплату залоговой стоимости виртуальной банковской картой.
"Стоимость некоторых инструкций составляет от одной до трех тысяч рублей. В объявлениях прикладываются скриншоты об их успешном использовании, однако достоверность этих схем вызывает вопросы у экспертов", - сообщают эксперты.
Электросамокат на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
Вчера, 12:43
МВД впервые раскрыло статистику ДТП с электросамокатами
"На волне популярности электросамокатов мы обнаружили первые объявления о незаконном использовании этого вида транспорта. Их появление говорит о том, что злоумышленники начинают прощупывать почву и тестировать возможные бреши в безопасности самокатных сервисов. Мы предупреждаем, что такие объявления могут быть элементарным обманом, где жертва - вы, а не сервис. Вместо обещанной "бесплатной схемы" ее продавец исчезнет с вашими деньгами", - отметил директор по росту Bi.Zone Рустэм Хайретдинов.
Он также добавил, что, воспользовавшись одной из предложенных мошеннических схем, человек становится ее соучастником, что влечет за собой уголовную ответственность.
Девушка звонит по телефону - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 06:15
Телефонные мошенники придумали схему вымогательства под угрозой убийства
 
РоссияМошенничествоМоскваТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Организаторы выставки в Берлине о войне ответили на критику посла Украины
08:45Привившийся от коронавируса калужский губернатор заболел COVID-19
08:39Синоптики пообещали россиянам не совсем идеальный июль
08:39В Совфеде оценили работу Telegram
08:38На газопроводе в Луганске прогремел взрыв
08:36В Ялте выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов
08:26Источник: Минобороны разрабатывает препарат от COVID-19 в виде жвачки
08:13На Ямале мужчина облил людей жидкостью для розжига
07:56В Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до плюс 28 градусов
07:49В восьми районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводков
07:27В Бурятии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
07:22Красноярскому экс-министру экологии заменили условный срок на реальный
06:51Disney объявил о выходе нового сериала о приключениях Чип и Дейла
05:56Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинских диверсантов в ЛНР
05:35В Тульской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о ходе учений в Тихом океане
05:11Россия может принять участие в создании турецкого космодрома
04:56В Приморье избрали меру пресечения осквернившим мемориал Героя России
04:20Эксперт назвал отличие в подготовке космонавтов в России и США
04:11В ходе стрельбы в Аризоне погиб один человек
Лента новостейМолния