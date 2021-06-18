https://ria.ru/20210618/elektrosamokaty-1737502501.html

Мошенники нашли способ наживаться на любителях электросамокатов

Мошенники нашли способ наживаться на любителях электросамокатов - РИА Новости, 18.06.2021

Мошенники нашли способ наживаться на любителях электросамокатов

Новый способ мошенничества с якобы украденными аккаунтами пользователей арендных электросамокатов появился в сети, рассказали РИА Новости в компании по... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T03:10

2021-06-18T03:10

2021-06-18T03:12

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мошенничество

москва

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Новый способ мошенничества с якобы украденными аккаунтами пользователей арендных электросамокатов появился в сети, рассказали РИА Новости в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone.Также желающим предлагаются лайф-хаки, "как угнать или разобрать электросамокат c возможностью отключения скоростного лимита", кроме того, размещаются объявления о продаже промокодов.Помимо этого, в своих схемах злоумышленники описывают нестандартные методы регистрации новых пользователей, предлагают задействовать клонеры приложений, авторизацию с помощью чужих sim-карт и оплату залоговой стоимости виртуальной банковской картой."Стоимость некоторых инструкций составляет от одной до трех тысяч рублей. В объявлениях прикладываются скриншоты об их успешном использовании, однако достоверность этих схем вызывает вопросы у экспертов", - сообщают эксперты."На волне популярности электросамокатов мы обнаружили первые объявления о незаконном использовании этого вида транспорта. Их появление говорит о том, что злоумышленники начинают прощупывать почву и тестировать возможные бреши в безопасности самокатных сервисов. Мы предупреждаем, что такие объявления могут быть элементарным обманом, где жертва - вы, а не сервис. Вместо обещанной "бесплатной схемы" ее продавец исчезнет с вашими деньгами", - отметил директор по росту Bi.Zone Рустэм Хайретдинов.Он также добавил, что, воспользовавшись одной из предложенных мошеннических схем, человек становится ее соучастником, что влечет за собой уголовную ответственность.

https://ria.ru/20210617/elektrosamokat-1737380087.html

https://ria.ru/20210611/moshenniki-1736560637.html

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россия, мошенничество, москва, технологии, общество