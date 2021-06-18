Красноярскому экс-министру экологии заменили условный срок на реальный
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Суд заменил красноярскому экс-министру экологии условный срок на реальный
КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Красноярский краевой суд снизил срок наказания бывшему министру экологии Красноярского края Елене Вавиловой по делу о превышении полномочий, но заменил условный срок реальным заключением, сообщает пресс-служба суда.
"Красноярский краевой суд в апелляционной инстанции снизил Вавиловой срок наказания до двух лет девяти месяцев. Основанием для смягчения приговора суд признал наличие малолетнего ребенка у Вавиловой. Вместе с тем суд посчитал, что статья 73 УК РФ ("Условное осуждение") была применена необоснованно, и исключил эту статью из приговора, отправив Вавилову отбывать наказание реально в колонии общего режима. В отношении гражданского иска приговор был отменен и отправлен на рассмотрение гражданской коллегией", - говорится в сообщении.
В марте Центральный районный суд Красноярска признал Елену Вавилову виновной в превышении должностных полномочий. Было установлено, что она незаконно предоставляла лесные участки для заготовки древесины под видом обеспечения государственных нужд без заключения договоров аренды. Ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.