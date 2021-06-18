https://ria.ru/20210618/eks-ministr-1737506504.html

Красноярскому экс-министру экологии заменили условный срок на реальный

Красноярскому экс-министру экологии заменили условный срок на реальный - РИА Новости, 18.06.2021

Красноярскому экс-министру экологии заменили условный срок на реальный

Красноярский краевой суд снизил срок наказания бывшему министру экологии Красноярского края Елене Вавиловой по делу о превышении полномочий, но заменил условный РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T07:22

2021-06-18T07:22

2021-06-18T07:22

россия

красноярский краевой суд

красноярский край

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Красноярский краевой суд снизил срок наказания бывшему министру экологии Красноярского края Елене Вавиловой по делу о превышении полномочий, но заменил условный срок реальным заключением, сообщает пресс-служба суда.В марте Центральный районный суд Красноярска признал Елену Вавилову виновной в превышении должностных полномочий. Было установлено, что она незаконно предоставляла лесные участки для заготовки древесины под видом обеспечения государственных нужд без заключения договоров аренды. Ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

https://ria.ru/20210614/chinovnik-1736948980.html

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