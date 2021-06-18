Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210618/eks-ministr-1737506504.html
Красноярскому экс-министру экологии заменили условный срок на реальный
Красноярскому экс-министру экологии заменили условный срок на реальный - РИА Новости, 18.06.2021
Красноярскому экс-министру экологии заменили условный срок на реальный
Красноярский краевой суд снизил срок наказания бывшему министру экологии Красноярского края Елене Вавиловой по делу о превышении полномочий, но заменил условный РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T07:22
2021-06-18T07:22
россия
красноярский краевой суд
красноярский край
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156186/64/1561866474_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_7188abff2e57477ac3516c12f2fe50e4.jpg
КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Красноярский краевой суд снизил срок наказания бывшему министру экологии Красноярского края Елене Вавиловой по делу о превышении полномочий, но заменил условный срок реальным заключением, сообщает пресс-служба суда.В марте Центральный районный суд Красноярска признал Елену Вавилову виновной в превышении должностных полномочий. Было установлено, что она незаконно предоставляла лесные участки для заготовки древесины под видом обеспечения государственных нужд без заключения договоров аренды. Ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.
https://ria.ru/20210614/chinovnik-1736948980.html
россия
красноярский край
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156186/64/1561866474_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_cdeba4bab8ae399eeb899c07cf8685a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, красноярский краевой суд, красноярский край, красноярск, происшествия
Красноярскому экс-министру экологии заменили условный срок на реальный
07:22 18.06.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Суд заменил красноярскому экс-министру экологии условный срок на реальный

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Красноярский краевой суд снизил срок наказания бывшему министру экологии Красноярского края Елене Вавиловой по делу о превышении полномочий, но заменил условный срок реальным заключением, сообщает пресс-служба суда.
"Красноярский краевой суд в апелляционной инстанции снизил Вавиловой срок наказания до двух лет девяти месяцев. Основанием для смягчения приговора суд признал наличие малолетнего ребенка у Вавиловой. Вместе с тем суд посчитал, что статья 73 УК РФ ("Условное осуждение") была применена необоснованно, и исключил эту статью из приговора, отправив Вавилову отбывать наказание реально в колонии общего режима. В отношении гражданского иска приговор был отменен и отправлен на рассмотрение гражданской коллегией", - говорится в сообщении.
В марте Центральный районный суд Красноярска признал Елену Вавилову виновной в превышении должностных полномочий. Было установлено, что она незаконно предоставляла лесные участки для заготовки древесины под видом обеспечения государственных нужд без заключения договоров аренды. Ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 15:04
Источник сообщил о задержании чиновника Минфина в неадекватном состоянии
 
РоссияКрасноярский краевой судКрасноярский крайКрасноярскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Организаторы выставки в Берлине о войне ответили на критику посла Украины
08:45Привившийся от коронавируса калужский губернатор заболел COVID-19
08:39Синоптики пообещали россиянам не совсем идеальный июль
08:39В Совфеде оценили работу Telegram
08:38На газопроводе в Луганске прогремел взрыв
08:36В Ялте выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов
08:26Источник: Минобороны разрабатывает препарат от COVID-19 в виде жвачки
08:13На Ямале мужчина облил людей жидкостью для розжига
07:56В Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до плюс 28 градусов
07:49В восьми районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводков
07:27В Бурятии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
07:22Красноярскому экс-министру экологии заменили условный срок на реальный
06:51Disney объявил о выходе нового сериала о приключениях Чип и Дейла
05:56Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинских диверсантов в ЛНР
05:35В Тульской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о ходе учений в Тихом океане
05:11Россия может принять участие в создании турецкого космодрома
04:56В Приморье избрали меру пресечения осквернившим мемориал Героя России
04:20Эксперт назвал отличие в подготовке космонавтов в России и США
04:11В ходе стрельбы в Аризоне погиб один человек
Лента новостейМолния