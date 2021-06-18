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Украинские силовики 16 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики 16 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР - РИА Новости, 18.06.2021
Украинские силовики 16 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики 16 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:24
2021-06-18T12:24
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Всего за неделю зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. Противник вел огонь по населенным пунктам республики, применяя минометы калибром 120 миллиметров, различные типы гранатометов и стрелковое оружие", - сказал Басурин.Ранее в ДНР заявили, что на предыдущей неделе украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210617/kravchuk-1737494359.html
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ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире
Украинские силовики 16 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР
12:24 18.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Украинские силовики 16 раз нарушили перемирие в течение недели, заявили в Народной милиции ДНР

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Всего за неделю зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. Противник вел огонь по населенным пунктам республики, применяя минометы калибром 120 миллиметров, различные типы гранатометов и стрелковое оружие", - сказал Басурин.
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Ранее в ДНР заявили, что на предыдущей неделе украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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