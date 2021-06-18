https://ria.ru/20210618/dispanserizatsiya-1737552561.html

Мишустин подписал постановление о диспансеризации для перенесших COVID-19

Мишустин подписал постановление о диспансеризации для перенесших COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021

Мишустин подписал постановление о диспансеризации для перенесших COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о проведении углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19, которая должна... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T13:01

2021-06-18T13:01

2021-06-18T20:09

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

коммунарка (москва)

здоровье - общество

михаил мишустин

татьяна голикова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737627195_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_81f4c2522603832ce0b8088661031141.jpg

КОММУНАРКА, 18 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о проведении углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19, которая должна начаться с 1 июля."Сегодня подписано постановление правительства об углубленной диспансеризации. Это поручение нам дал президент, и на сегодня было продумано и сделано всё нашим социальным блоком для того, чтобы все правила и все соответствующие меры, чтобы люди могли пройти диспансеризацию, были доступны", - сказал Мишустин в ходе общения с руководителями ведущих медицинских учреждений в новом детском инфекционном корпусе больницы в Коммунарке.Премьер обратил внимание региональных руководителей на то, что в постановлении правительства "прописаны все соответствующие элементы, которые нужно использовать для качественной и эффективной организации углубленной диспансеризации"."Чтобы людям было удобно, чтобы они видели, куда они могут обратиться, какой вид услуг для них должен быть доступен",- сказал премьер.По его словам, для этого "надо привлекать медицинские страховые организации"."Надеюсь, что в первую очередь это поможет людям с хроническими заболеваниями, которые, к сожалению, после COVID осложняются и, надеюсь, что так же и все россияне смогут воспользоваться этой услугой",- сказал Мишустин.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что углубленная диспансеризация начнётся в РФ с 1 июля.

https://ria.ru/20210521/murashko-1733238103.html

https://ria.ru/20210514/rakova-1732309988.html

россия

коммунарка (москва)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мишустин: подписано постановление об углубленной диспансеризации Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о проведении углубленной диспансеризации для перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом он сообщил в ходе посещения городской клинической больницы №40 в Коммунарке в пятницу. "Сегодня подписано постановление правительства об углубленной диспансеризации. Это поручение нам дал президент, и на сегодня было продумано и сделано все нашим социальным блоком для того, чтобы все правила и все соответствующие меры для того, чтобы люди могли пройти диспансеризацию, были доступны россиянам", – сказал Мишустин. Глава кабмина обратил внимание региональных руководителей, что в постановлении прописаны "все соответствующие элементы, которые нужно использовать для качественной эффективной организации углубленной диспансеризации". Кроме того, Мишустин отметил необходимость привлекать медицинские страховые организации. "Надеюсь, что в первую очередь это поможет людям с хроническими заболеваниями, которые, к сожалению, после ковида осложняются, и, надеюсь, что также и наши россияне, все смогут воспользоваться этой услугой", - сказал глава правительства России. В ходе посещения больницы в Коммунарке Мишустин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным открыли новый детский инфекционный корпус. Их сопровождали также глава Минздрава Михаил Мурашко, вице-премьер Татьяна Голикова и главный врач ГКБ №40 Денис Проценко. Помимо этого, Михаил Мишустин и Сергей Собянин осмотрели внутренние помещения больницы, медицинское оборудование, больничные палаты, а также пообщались с врачами. Сергей Собянин отметил, что ГКБ №40 - это "самая крупная больница на постсоветском пространстве, которая в чистом поле с нуля начала строиться и в таком объеме". 2021-06-18T13:01 true PT1M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, коммунарка (москва), здоровье - общество, михаил мишустин, татьяна голикова, общество