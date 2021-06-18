https://ria.ru/20210618/dispanserizatsiya-1737552561.html
Мишустин подписал постановление о диспансеризации для перенесших COVID-19
Мишустин подписал постановление о диспансеризации для перенесших COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021
Мишустин подписал постановление о диспансеризации для перенесших COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о проведении углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19, которая должна... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T13:01
2021-06-18T13:01
2021-06-18T20:09
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михаил мишустин
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КОММУНАРКА, 18 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о проведении углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19, которая должна начаться с 1 июля."Сегодня подписано постановление правительства об углубленной диспансеризации. Это поручение нам дал президент, и на сегодня было продумано и сделано всё нашим социальным блоком для того, чтобы все правила и все соответствующие меры, чтобы люди могли пройти диспансеризацию, были доступны", - сказал Мишустин в ходе общения с руководителями ведущих медицинских учреждений в новом детском инфекционном корпусе больницы в Коммунарке.Премьер обратил внимание региональных руководителей на то, что в постановлении правительства "прописаны все соответствующие элементы, которые нужно использовать для качественной и эффективной организации углубленной диспансеризации"."Чтобы людям было удобно, чтобы они видели, куда они могут обратиться, какой вид услуг для них должен быть доступен",- сказал премьер.По его словам, для этого "надо привлекать медицинские страховые организации"."Надеюсь, что в первую очередь это поможет людям с хроническими заболеваниями, которые, к сожалению, после COVID осложняются и, надеюсь, что так же и все россияне смогут воспользоваться этой услугой",- сказал Мишустин.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что углубленная диспансеризация начнётся в РФ с 1 июля.
https://ria.ru/20210521/murashko-1733238103.html
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Мишустин: подписано постановление об углубленной диспансеризации
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о проведении углубленной диспансеризации для перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом он сообщил в ходе посещения городской клинической больницы №40 в Коммунарке в пятницу. "Сегодня подписано постановление правительства об углубленной диспансеризации. Это поручение нам дал президент, и на сегодня было продумано и сделано все нашим социальным блоком для того, чтобы все правила и все соответствующие меры для того, чтобы люди могли пройти диспансеризацию, были доступны россиянам", – сказал Мишустин. Глава кабмина обратил внимание региональных руководителей, что в постановлении прописаны "все соответствующие элементы, которые нужно использовать для качественной эффективной организации углубленной диспансеризации". Кроме того, Мишустин отметил необходимость привлекать медицинские страховые организации. "Надеюсь, что в первую очередь это поможет людям с хроническими заболеваниями, которые, к сожалению, после ковида осложняются, и, надеюсь, что также и наши россияне, все смогут воспользоваться этой услугой", - сказал глава правительства России. В ходе посещения больницы в Коммунарке Мишустин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным открыли новый детский инфекционный корпус. Их сопровождали также глава Минздрава Михаил Мурашко, вице-премьер Татьяна Голикова и главный врач ГКБ №40 Денис Проценко. Помимо этого, Михаил Мишустин и Сергей Собянин осмотрели внутренние помещения больницы, медицинское оборудование, больничные палаты, а также пообщались с врачами. Сергей Собянин отметил, что ГКБ №40 - это "самая крупная больница на постсоветском пространстве, которая в чистом поле с нуля начала строиться и в таком объеме".
2021-06-18T13:01
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Мишустин подписал постановление о диспансеризации для перенесших COVID-19
13:01 18.06.2021 (обновлено: 20:09 18.06.2021)
Мишустин подписал постановление об углубленной диспансеризации переболевших COVID-19