https://ria.ru/20210618/degtyarev-1737514709.html

Дегтярев будет участвовать в выборах губернатора Хабаровского края

Дегтярев будет участвовать в выборах губернатора Хабаровского края - РИА Новости, 18.06.2021

Дегтярев будет участвовать в выборах губернатора Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг принял решение выдвигаться на пост... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T09:28

2021-06-18T09:28

2021-06-18T10:35

россия

михаил дегтярев

владимир путин

хабаровск

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политика

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ХАБАРОВСК, 18 июн - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг принял решение выдвигаться на пост главы региона."Врио или губернатором - это люди будут решать. Доверять или нет. Выборы есть выборы, никаких иллюзий не должно быть. Только люди дают власть на выборах, закон. По личному участию не раз я говорил - когда объявят, тогда и скажу. Выборы объявили, с президентом мы поговорили, поэтому я для себя принял решение выдвигаться в губернаторы. Вы первый коллектив, с которым мы эту тему обсуждаем", - сказал Дегтярев врачам перинатального центра в Хабаровске в ходе встречи с коллективом."Почему выдвигаться? Во-первых, очень много намечено, очень много планов заложено. Под них очень большие коллективы сформированы, ресурсы, в том числе и со стороны федерации предусмотрены. Я не могу это бросить. Это было бы безответственно. Поэтому я думаю, что мы должны это дело продолжать, это было бы по совести - выдвижение в губернаторы и продолжение этих дел", - добавил Дегтярев на встрече с медиками.Он отметил, что "очень много обещано людям, а это ответственность, и так просто бросить не могу, доверить никому тоже не могу, поэтому буду бороться". Он заявил медикам, что рассчитывает на их поддержку, как и всех жителей Хабаровского края. "Кто в меня поверил, я не подведу, это я точно говорю", - добавил Дегтярев.В четверг президент России Владимир Путин по видеоконференцсвязи пожелал Дегтяреву удачи в предстоящей избирательной кампании, выразив надежду, что он будет агитировать результатами своей работы на посту. По его мнению, Дегтярев за недолгое время работы в крае вошел в курс всех основных проблем, он "в материале" и работает достаточно энергично. Врио главы региона поблагодарил Путина за поддержку.Пока шесть партий уведомили избирком Хабаровского края о желании принять участие в предстоящих выборах. Это ЛДПР, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", Российская экологическая партия "Зеленые", КПРФ, "Справедливая Россия - патриоты - за правду" и партия "Зеленая альтернатива". Своих кандидатов в борьбе за губернаторское кресло представили пока три партии: КПРФ (Пётр Перевезенцев), партия "Зеленые" (Микаель Багдасарян) и партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" (Владимир Парфенов).Досрочные выборы губернатора Хабаровского края состоятся в единый день голосования 19 сентября. Дегтярев является временно исполняющим обязанности главы региона с 20 июля 2020 года. Путин назначил его после увольнения экс-руководителя региона Сергея Фургала, который стал фигурантом уголовного дела. В поддержку Фургала в Хабаровске несколько месяцев проходили несогласованные акции протеста.

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/degtyarev-1737448803.html

https://ria.ru/20210617/degtyarev-1737444209.html

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россия, михаил дегтярев, владимир путин, хабаровск, хабаровский край, политика