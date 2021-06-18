https://ria.ru/20210618/byudzhet-1737584332.html

Депутаты Вологодчины скорректировали областной бюджет

Депутаты Вологодчины скорректировали областной бюджет - РИА Новости, 18.06.2021

Депутаты Вологодчины скорректировали областной бюджет

Депутаты Заксобрания Вологодской области скорректировали параметры бюджета региона РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T15:38

2021-06-18T15:38

2021-06-18T15:38

вологодская область

андрей луценко

великий устюг

вологодская область

экономика

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ВОЛОГДА, 18 июн – РИА Новости. Депутаты Заксобрания Вологодской области скорректировали параметры бюджета регионаВ рамках последней сессии этого созыва депутаты изменили как доходную, так и расходную части бюджета."Так, доходы увеличены на 114 миллионов рублей за счет безвозмездных поступлений. Из них 48,8 миллионов направляется на реконструкцию аэропорта в Великом Устюге, 65,3 миллиона рублей – на капитальный ремонт домов. Расходы увеличиваются на 2,4 миллиарда рублей", - сообщил спикер областного законодательного собрания Андрей Луценко. Он пояснил, что более 500 миллионов пойдут на ремонт автомобильных дорог местного значения, по инициативе партии "Единая Россия" выделяются средства на поддержку аграриев, в том числе 456 миллионов на увеличение субсидии производителям молока. Порядка 332 миллиона рублей выделят на сферу здравоохранения. Из них 128 миллионов рублей – на закупку льготных лекарств, 100 миллионов рублей на предоставление дополнительной финансовой помощи государственным медицинским организациям. Кроме того, будут профинансированы инициативы партии "Единая Россия", связанные с поддержкой медиков и работников пожарной службы". Так, 2 миллиона рублей выделено на выплаты по 10 и 8 тысяч рублей молодым врачам и фельдшерам скорой помощи, 1,2 миллиона рублей – на ежемесячные выплаты в 4 тысячи рублей студентам – будущим фельдшерам скорой помощи.Еще 17,3 миллиона рублей пойдут на увеличение на 22% с 1 января этого года заработной платы работникам противопожарной службы области.

https://ria.ru/20210615/remont-1737057107.html

великий устюг

вологодская область

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андрей луценко, великий устюг, вологодская область, экономика