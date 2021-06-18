https://ria.ru/20210618/belorussiya-1737537473.html

В Белоруссии рассказали о подготовке конституционной реформы

В Белоруссии рассказали о подготовке конституционной реформы - РИА Новости, 18.06.2021

В Белоруссии рассказали о подготовке конституционной реформы

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей проинформировал Москву о ходе конституционной реформы в республике, в диалоге участвует и оппозиция, заявил... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T11:53

2021-06-18T11:53

2021-06-18T12:55

россия

владимир макей

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

белоруссия

мид белоруссии

в мире

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей проинформировал Москву о ходе конституционной реформы в республике, в диалоге участвует и оппозиция, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы были признательны Владимиру Владимировичу Макею за информацию о ходе конституционной реформы в Республике Беларусь. Он подчеркнул, что продолжается общенациональный и инклюзивный диалог, в котором участвуют и представители оппозиции, обозначены параметры этой работы. Рассчитываем, что процесс приведет к окончательной нормализации ситуации в Белоруссии и положит конец всем продолжающимся спекуляциям вокруг этой страны", - сказал Лавров на пресс-конференции.

https://ria.ru/20210525/referendum-1733841601.html

россия

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2021

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