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В Белоруссии рассказали о подготовке конституционной реформы
В Белоруссии рассказали о подготовке конституционной реформы - РИА Новости, 18.06.2021
В Белоруссии рассказали о подготовке конституционной реформы
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей проинформировал Москву о ходе конституционной реформы в республике, в диалоге участвует и оппозиция, заявил... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T11:53
2021-06-18T12:55
россия
владимир макей
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
белоруссия
мид белоруссии
в мире
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей проинформировал Москву о ходе конституционной реформы в республике, в диалоге участвует и оппозиция, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы были признательны Владимиру Владимировичу Макею за информацию о ходе конституционной реформы в Республике Беларусь. Он подчеркнул, что продолжается общенациональный и инклюзивный диалог, в котором участвуют и представители оппозиции, обозначены параметры этой работы. Рассчитываем, что процесс приведет к окончательной нормализации ситуации в Белоруссии и положит конец всем продолжающимся спекуляциям вокруг этой страны", - сказал Лавров на пресс-конференции.
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россия, владимир макей , сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, мид белоруссии, в мире
В Белоруссии рассказали о подготовке конституционной реформы
11:53 18.06.2021 (обновлено: 12:55 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей рассказал о ходе конституционной реформы в республике

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей проинформировал Москву о ходе конституционной реформы в республике, в диалоге участвует и оппозиция, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы были признательны Владимиру Владимировичу Макею за информацию о ходе конституционной реформы в Республике Беларусь. Он подчеркнул, что продолжается общенациональный и инклюзивный диалог, в котором участвуют и представители оппозиции, обозначены параметры этой работы. Рассчитываем, что процесс приведет к окончательной нормализации ситуации в Белоруссии и положит конец всем продолжающимся спекуляциям вокруг этой страны", - сказал Лавров на пресс-конференции.
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