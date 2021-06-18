https://ria.ru/20210618/aviasoobschenie-1737624985.html
Россия откроет авиасообщение с восемью странами с 28 июня
Россия откроет авиасообщение с восемью странами с 28 июня - РИА Новости, 18.06.2021
Россия откроет авиасообщение с восемью странами с 28 июня
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решения об открытии с 28 июня авиасообщения с рядом стран, среди которых США,... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T19:09
2021-06-18T19:09
2021-06-18T22:52
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решения об открытии с 28 июня авиасообщения с рядом стран, среди которых США, Болгария, Италия и Кипр, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Я бы хотела обратить внимание, что в ходе обсуждения на заседании оперативного штаба был принят ряд решений об открытии с 28 июня 2021 года авиационного сообщения с некоторыми государствами... Принято решение о возобновлении воздушного сообщения на регулярно основе с ограничениями по количеству рейсов с Соединенными Штатами (Москва - Вашингтон и Москва - Нью-Йорк), Королевством Бельгия по маршруту Москва - Брюссель", - заявила Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID-19.Голикова добавила, что кроме того предложено возобновить авиационное сообщение с Болгарией по маршрут Москва - София, Москва- Варна, Москва - Бургас, и также с этими болгарскими городами и отдельными российскими аэропортами международного значения. Также принято решение возобновить авиационное сообщение с Иорданией по маршрутам Москва - Оман и Москва - Акаба, и с Ирландией по маршруту Москва - Дублин."Также предложено возобновить на взаимно основе регулярное воздушное сообщение с Итальянской Республикой по маршрутам Москва - Рим, Москва - Милан, Москва - Венеция, Москва - Неаполь. Также с Республикой Кипр по маршрутам Москва - Ларнака и Москва - Пафос, а также по некоторым международным аэропортам на территории Российский Федерации также с Республикой Кипр", - уточнила Голикова.По ее словам, также решено возобновить на взаимной основе авиационное сообщение с Северной Македонией по маршруту Москва - Скопье, пока с частотой одного рейса в неделю.
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Голикова об открытии авиасообщения с восемью странами
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решения об открытии с 28 июня авиасообщения с рядом стран, среди которых США, Болгария, Италия и Кипр, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
2021-06-18T19:09
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ларнака (район), новости - туризм, татьяна голикова, венеция, россия
Россия откроет авиасообщение с восемью странами с 28 июня
19:09 18.06.2021 (обновлено: 22:52 18.06.2021)
Оперштаб принял решение открыть авиасообщение с восемью странами с 28 июня