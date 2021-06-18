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В Армении проходит многотысячный митинг сторонников Кочаряна

В Армении проходит многотысячный митинг сторонников Кочаряна - РИА Новости, 18.06.2021

В Армении проходит многотысячный митинг сторонников Кочаряна

Многотысячный митинг сторонников бывшего президента Армении Роберта Кочаряна проходит на площади Республики в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T20:09

2021-06-18T20:09

2021-06-18T20:20

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ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Многотысячный митинг сторонников бывшего президента Армении Роберта Кочаряна проходит на площади Республики в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Митинг завершает предвыборную кампанию возглавляемого Кочаряном блока "Армения"."До нашей победы осталось два дня. Двадцатого июня мы отвергнем популизм, ложь, фальшь, предательство. Проголосуем за достойную и сильную Армению", - заявил на митинге один из лидеров блока "Армения" Ваге Акопян.В свою очередь Кочарян заявил на митинге, что блок "Армения" завершает предвыборную кампанию победным шествием. "Это не борьба за власть, а борьба за возвращение государственности народу", - заявил он.Внеочередные выборы в Армении пройдут 20 июня, в них примут участие 21 партия и четыре блока. Проходными для блоков являются 7%, партий – 5%. В выборах участвует исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян, его главный соперник - бывший президент Армении Роберт Кочарян.По данным компании MPG - армянского представительства Gallup International Association, предвыборный блок Кочаряна "Армения" лидирует по результатам опроса за два дня до внеочередных парламентских выборов. По результатам опроса за блок "Армения" собираются проголосовать 28,7% избирателей, за партию "Гражданский договор" (и.о. премьера Никола Пашиняна - ред.) - 25,2%" опрошенных.

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ереван, армения, в мире