https://ria.ru/20210618/aksenov-1737558208.html
Аксенов попросит у Путина финансовой помощи из-за стихии в Крыму
Аксенов попросит у Путина финансовой помощи из-за стихии в Крыму - РИА Новости, 18.06.2021
Аксенов попросит у Путина финансовой помощи из-за стихии в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что намерен лично обратиться к президенту России Владимиру Путину за помощью для ликвидации последствий стихии и выплат... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T13:26
2021-06-18T13:26
2021-06-18T13:43
подтопления в крыму
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_0:138:2234:1395_1920x0_80_0_0_3a4bc528975f0f090392524e71ceb970.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что намерен лично обратиться к президенту России Владимиру Путину за помощью для ликвидации последствий стихии и выплат компенсаций пострадавшим от стихии."Сегодня штаб, выработаем все позиции, до 19 часов будет опубликовано - кто куда подает заявления о компенсации ущерба... После того, как определим размер ущерба, докладываюсь главе государства - будем просить, скорее всего, финансовой помощи", - сказал Аксенов в эфире канала "Крым24".Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). Дожди в пятницу продолжаются в Ялте, где из берегов вышли реки Симферополе, Севастополе, Евпатории. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
https://ria.ru/20210618/flot-1737547886.html
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_59:0:2234:1631_1920x0_80_0_0_a47488df35072f86304fe61949f7b94b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подтопления в крыму, россия, сергей аксенов (политик), республика крым, происшествия
Аксенов попросит у Путина финансовой помощи из-за стихии в Крыму
13:26 18.06.2021 (обновлено: 13:43 18.06.2021)
Глава Крыма Аксенов попросит у Путина финансовой помощи из-за стихии в Крыму