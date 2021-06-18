https://ria.ru/20210618/aksenov-1737558208.html

Аксенов попросит у Путина финансовой помощи из-за стихии в Крыму

Аксенов попросит у Путина финансовой помощи из-за стихии в Крыму - РИА Новости, 18.06.2021

Аксенов попросит у Путина финансовой помощи из-за стихии в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что намерен лично обратиться к президенту России Владимиру Путину за помощью для ликвидации последствий стихии и выплат... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T13:26

2021-06-18T13:26

2021-06-18T13:43

подтопления в крыму

россия

сергей аксенов (политик)

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что намерен лично обратиться к президенту России Владимиру Путину за помощью для ликвидации последствий стихии и выплат компенсаций пострадавшим от стихии."Сегодня штаб, выработаем все позиции, до 19 часов будет опубликовано - кто куда подает заявления о компенсации ущерба... После того, как определим размер ущерба, докладываюсь главе государства - будем просить, скорее всего, финансовой помощи", - сказал Аксенов в эфире канала "Крым24".Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). Дожди в пятницу продолжаются в Ялте, где из берегов вышли реки Симферополе, Севастополе, Евпатории. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.

https://ria.ru/20210618/flot-1737547886.html

россия

республика крым

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подтопления в крыму, россия, сергей аксенов (политик), республика крым, происшествия