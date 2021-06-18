https://ria.ru/20210618/aksenov-1737556180.html

Аксенов проинспектировал подтопленную Керчь на машине Росгвардии

Аксенов проинспектировал подтопленную Керчь на машине Росгвардии - РИА Новости, 18.06.2021

Аксенов проинспектировал подтопленную Керчь на машине Росгвардии

Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу осмотрел подтопленные районы города Керчь на спецмашине Росгвардии. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T13:17

2021-06-18T13:17

2021-06-18T13:17

подтопление на востоке крыма

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

сергей аксенов (политик)

керчь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу осмотрел подтопленные районы города Керчь на спецмашине Росгвардии.Аксенов в четверг прибыл в Керчь для оценки ситуации с подтоплением города из-за ливней и осмотрел подтопленные районы на моторной лодке."Продолжаю осмотр мест подтопления в г. Керчь", - написал Аксенов на своей странице в соцсети Facebook в пятницу, опубликовав короткое видео поездки по городу внутри специального автомобиля.На видео Аксенову докладывают, как идет работа по отводу воды с низины города.

керчь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сергей аксенов (политик), керчь, происшествия