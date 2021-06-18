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Аксенов проинспектировал подтопленную Керчь на машине Росгвардии
Аксенов проинспектировал подтопленную Керчь на машине Росгвардии - РИА Новости, 18.06.2021
Аксенов проинспектировал подтопленную Керчь на машине Росгвардии
Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу осмотрел подтопленные районы города Керчь на спецмашине Росгвардии. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T13:17
2021-06-18T13:17
2021-06-18T13:17
подтопление на востоке крыма
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
сергей аксенов (политик)
керчь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу осмотрел подтопленные районы города Керчь на спецмашине Росгвардии.Аксенов в четверг прибыл в Керчь для оценки ситуации с подтоплением города из-за ливней и осмотрел подтопленные районы на моторной лодке."Продолжаю осмотр мест подтопления в г. Керчь", - написал Аксенов на своей странице в соцсети Facebook в пятницу, опубликовав короткое видео поездки по городу внутри специального автомобиля.На видео Аксенову докладывают, как идет работа по отводу воды с низины города.
керчь
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подтопление на востоке крыма, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сергей аксенов (политик), керчь, происшествия
Аксенов проинспектировал подтопленную Керчь на машине Росгвардии
Глава Крыма Аксенов проинспектировал подтопленную Керчь на машине Росгвардии