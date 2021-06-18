https://ria.ru/20210618/aeratsiya-1737549748.html

Петр Бирюков: из-за жаркой погоды в Москве проводят аэрацию воздуха

Петр Бирюков: из-за жаркой погоды в Москве проводят аэрацию воздуха - РИА Новости, 18.06.2021

Петр Бирюков: из-за жаркой погоды в Москве проводят аэрацию воздуха

В связи с установившейся жаркой погодой коммунальные службы чаще поливают дороги и проводят аэрацию воздуха, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы в... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:51

2021-06-18T12:51

2021-06-18T12:51

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В связи с установившейся жаркой погодой коммунальные службы чаще поливают дороги и проводят аэрацию воздуха, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.По его словам, при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается существенно снизить. Когда температура поднимается до 25 градусов и выше, помимо стандартного полива производится аэрация воздуха.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в жаркие дни требуется особый уход и за городскими цветниками. Их поливают рано утром или вечером после 17.00 таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней – примерно на 30 сантиметров.

https://ria.ru/20210602/naberezhnye-1735222099.html

москва

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2021

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петр бирюков, москва, общество