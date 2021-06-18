Петр Бирюков: из-за жаркой погоды в Москве проводят аэрацию воздуха
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАэрация воздуха и охлаждение дорожного покрытия в связи с жаркой погодой в Москве
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В связи с установившейся жаркой погодой коммунальные службы чаще поливают дороги и проводят аэрацию воздуха, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
"В цикличном режиме, каждые три часа, коммунальные службы проводят полив проезжей части: в жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", - отметил глава комплекса городского хозяйства.
По его словам, при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается существенно снизить. Когда температура поднимается до 25 градусов и выше, помимо стандартного полива производится аэрация воздуха.
"Во время этих работ струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", - пояснил заместитель мэра.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в жаркие дни требуется особый уход и за городскими цветниками. Их поливают рано утром или вечером после 17.00 таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней – примерно на 30 сантиметров.