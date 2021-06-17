https://ria.ru/20210617/zinovevskiy-klub-1737441888.html

Заседание Зиновьевского клуба

Заседание Зиновьевского клуба - РИА Новости, 17.06.2021

Заседание Зиновьевского клуба

23 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится заседание Зиновьевского клуба по итогам участия в книжном фестивале "Красная площадь".

2021-06-17T17:29

2021-06-17T17:29

2021-06-17T17:29

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Задать вопрос Участники:- сопредседатель Зиновьевского клуба Ольга ЗИНОВЬЕВА; - сокоординатор Зиновьевского клуба, директор Института ЕАЭС Владимир ЛЕПЕХИН;- арт-директор Зиновьевского клуба Ксения ЗИНОВЬЕВА; - член правления центра Международной торговли БРИКС Максим БОРИСКИН;- доктор философских наук, профессор Виталий БЕЛЬСКИЙ; - биограф А.А. Зиновьева, заведующий Музеем Ф.М. Достоевского Павел ФОКИН. А также в онлайн-режиме:- члены Зиновьевского клуба Сергей БАБУРИН, Алексей БЛИНОВ, Юрий СОЛОДУХИН, Михаил ФРИДМАН, Любовь ЦОЙ, Сергей БЕЛЯКОВ, Юрий БОЖКО. Модератор - Ксения ЗИНОВЬЕВА. В рамках мероприятия состоится презентация последних книг издательского дома "Канон +" имени Александра Зиновьева.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы