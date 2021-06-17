Заседание Зиновьевского клуба
23 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится заседание Зиновьевского клуба по итогам участия в книжном фестивале "Красная площадь".
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Участники:
- сопредседатель Зиновьевского клуба Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- сокоординатор Зиновьевского клуба, директор Института ЕАЭС Владимир ЛЕПЕХИН;
- арт-директор Зиновьевского клуба Ксения ЗИНОВЬЕВА;
- член правления центра Международной торговли БРИКС Максим БОРИСКИН;
- доктор философских наук, профессор Виталий БЕЛЬСКИЙ;
- биограф А.А. Зиновьева, заведующий Музеем Ф.М. Достоевского Павел ФОКИН.
А также в онлайн-режиме:
- члены Зиновьевского клуба Сергей БАБУРИН, Алексей БЛИНОВ, Юрий СОЛОДУХИН, Михаил ФРИДМАН, Любовь ЦОЙ, Сергей БЕЛЯКОВ, Юрий БОЖКО.
Модератор - Ксения ЗИНОВЬЕВА.
В рамках мероприятия состоится презентация последних книг издательского дома "Канон +" имени Александра Зиновьева.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- сопредседатель Зиновьевского клуба Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- сокоординатор Зиновьевского клуба, директор Института ЕАЭС Владимир ЛЕПЕХИН;
- арт-директор Зиновьевского клуба Ксения ЗИНОВЬЕВА;
- член правления центра Международной торговли БРИКС Максим БОРИСКИН;
- доктор философских наук, профессор Виталий БЕЛЬСКИЙ;
- биограф А.А. Зиновьева, заведующий Музеем Ф.М. Достоевского Павел ФОКИН.
А также в онлайн-режиме:
- члены Зиновьевского клуба Сергей БАБУРИН, Алексей БЛИНОВ, Юрий СОЛОДУХИН, Михаил ФРИДМАН, Любовь ЦОЙ, Сергей БЕЛЯКОВ, Юрий БОЖКО.
Модератор - Ксения ЗИНОВЬЕВА.
В рамках мероприятия состоится презентация последних книг издательского дома "Канон +" имени Александра Зиновьева.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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