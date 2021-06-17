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Заседание Зиновьевского клуба
Заседание Зиновьевского клуба - РИА Новости, 17.06.2021
Заседание Зиновьевского клуба
23 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится заседание Зиновьевского клуба по итогам участия в книжном фестивале "Красная площадь".
2021-06-17T17:29
2021-06-17T17:29
анонсы
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Задать вопрос Участники:- сопредседатель Зиновьевского клуба Ольга ЗИНОВЬЕВА; - сокоординатор Зиновьевского клуба, директор Института ЕАЭС Владимир ЛЕПЕХИН;- арт-директор Зиновьевского клуба Ксения ЗИНОВЬЕВА; - член правления центра Международной торговли БРИКС Максим БОРИСКИН;- доктор философских наук, профессор Виталий БЕЛЬСКИЙ; - биограф А.А. Зиновьева, заведующий Музеем Ф.М. Достоевского Павел ФОКИН. А также в онлайн-режиме:- члены Зиновьевского клуба Сергей БАБУРИН, Алексей БЛИНОВ, Юрий СОЛОДУХИН, Михаил ФРИДМАН, Любовь ЦОЙ, Сергей БЕЛЯКОВ, Юрий БОЖКО. Модератор - Ксения ЗИНОВЬЕВА. В рамках мероприятия состоится презентация последних книг издательского дома "Канон +" имени Александра Зиновьева.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Заседание Зиновьевского клуба

17:29 17.06.2021
 
Читать ria.ru в
23 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится заседание Зиновьевского клуба по итогам участия в книжном фестивале "Красная площадь".
Задать вопрос

Участники:
- сопредседатель Зиновьевского клуба Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- сокоординатор Зиновьевского клуба, директор Института ЕАЭС Владимир ЛЕПЕХИН;
- арт-директор Зиновьевского клуба Ксения ЗИНОВЬЕВА;
- член правления центра Международной торговли БРИКС Максим БОРИСКИН;
- доктор философских наук, профессор Виталий БЕЛЬСКИЙ;
- биограф А.А. Зиновьева, заведующий Музеем Ф.М. Достоевского Павел ФОКИН.

А также в онлайн-режиме:
- члены Зиновьевского клуба Сергей БАБУРИН, Алексей БЛИНОВ, Юрий СОЛОДУХИН, Михаил ФРИДМАН, Любовь ЦОЙ, Сергей БЕЛЯКОВ, Юрий БОЖКО.

Модератор - Ксения ЗИНОВЬЕВА.

В рамках мероприятия состоится презентация последних книг издательского дома "Канон +" имени Александра Зиновьева.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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