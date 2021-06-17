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https://ria.ru/20210617/zhurnalisty-1737489248.html
МИД объяснил отсутствие российских СМИ на пресс-конференции Байдена
МИД объяснил отсутствие российских СМИ на пресс-конференции Байдена - РИА Новости, 17.06.2021
МИД объяснил отсутствие российских СМИ на пресс-конференции Байдена
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что российских журналистов не было на пресс-конференции президента США Джо Байдена в Женеве, так как... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T21:30
2021-06-17T21:30
россия
мария захарова
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что российских журналистов не было на пресс-конференции президента США Джо Байдена в Женеве, так как американская сторона боится неудобных вопросов.Накануне состоялся саммит России и США. После него президенты провели пресс-конференции.На пресс-конференции российского президента Владимира Путина были представители иностранных СМИ. На пресс-конференции Байдена российских журналистов не было.Отвечая на вопрос, почему не допустили российских журналистов, Захарова сказала: "Я думаю, они боятся… неудобных вопросов"."Вся история про нецензурирование медиапространства, отсутствие контроля над журналистами, свободы… все теория, практика - вот!" - добавила она."Но на раздельную конференцию американской стороны не пустить российских журналистов или заранее их не пригласить - это был их большой проигрыш, они были абсолютно неправы", - подытожила Захарова.
https://ria.ru/20210616/zhurnalist-1737256379.html
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россия, мария захарова, джо байден, владимир путин, сша, в мире
МИД объяснил отсутствие российских СМИ на пресс-конференции Байдена
21:30 17.06.2021
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque

Захарова прокомментировала отсутствие российских журналистов на пресс-конференции Байдена

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что российских журналистов не было на пресс-конференции президента США Джо Байдена в Женеве, так как американская сторона боится неудобных вопросов.
Накануне состоялся саммит России и США. После него президенты провели пресс-конференции.
На пресс-конференции российского президента Владимира Путина были представители иностранных СМИ. На пресс-конференции Байдена российских журналистов не было.

"Плохо, что американцы не пустили российских журналистов на свою пресс-конференцию… У нас в первых рядах сидели как раз американские журналисты", - сказала Захарова, выступая на канале RTVI.

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Отвечая на вопрос, почему не допустили российских журналистов, Захарова сказала: "Я думаю, они боятся… неудобных вопросов".
"Вся история про нецензурирование медиапространства, отсутствие контроля над журналистами, свободы… все теория, практика - вот!" - добавила она.
"Но на раздельную конференцию американской стороны не пустить российских журналистов или заранее их не пригласить - это был их большой проигрыш, они были абсолютно неправы", - подытожила Захарова.
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