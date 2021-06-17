МИД объяснил отсутствие российских СМИ на пресс-конференции Байдена
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Захарова прокомментировала отсутствие российских журналистов на пресс-конференции Байдена
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что российских журналистов не было на пресс-конференции президента США Джо Байдена в Женеве, так как американская сторона боится неудобных вопросов.
Накануне состоялся саммит России и США. После него президенты провели пресс-конференции.
На пресс-конференции российского президента Владимира Путина были представители иностранных СМИ. На пресс-конференции Байдена российских журналистов не было.
"Плохо, что американцы не пустили российских журналистов на свою пресс-конференцию… У нас в первых рядах сидели как раз американские журналисты", - сказала Захарова, выступая на канале RTVI.
Отвечая на вопрос, почему не допустили российских журналистов, Захарова сказала: "Я думаю, они боятся… неудобных вопросов".
"Вся история про нецензурирование медиапространства, отсутствие контроля над журналистами, свободы… все теория, практика - вот!" - добавила она.
"Но на раздельную конференцию американской стороны не пустить российских журналистов или заранее их не пригласить - это был их большой проигрыш, они были абсолютно неправы", - подытожила Захарова.