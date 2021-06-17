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Краснокнижных тритонов заметили в Куркино в Москве

Краснокнижных тритонов заметили в Куркино в Москве - РИА Новости, 17.06.2021

Краснокнижных тритонов заметили в Куркино в Москве

Тритонов заметили на территории "Долины реки Сходни в Куркино", сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:31

2021-06-17T15:31

2021-06-17T15:31

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мосприрода

сходня

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Тритонов заметили на территории "Долины реки Сходни в Куркино", сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Специалисты Мосприроды заметили тритонов на территории ЛЗ "Долина реки Сходни в Куркино". Обыкновенный тритон является одним из самых интересных представителей земноводных. Часто этих миниатюрных обитателей водоемов путают с ящерицами или лягушками", - говорится в сообщении.Отмечается, что тритоны могут совершать миграции в другие водоемы. Трогать их нельзя, так как прикосновения теплых человеческих рук неприятны и небезопасны для хладнокровного животного.

https://ria.ru/20210610/utki-1736469689.html

сходня

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2021

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мосприрода, сходня