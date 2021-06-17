https://ria.ru/20210617/zavody-1737431985.html

Заводы Оренбуржья в 2020 году отгрузили продукции на 800 млрд рублей

Заводы Оренбуржья в 2020 году отгрузили продукции на 800 млрд рублей - РИА Новости, 17.06.2021

Заводы Оренбуржья в 2020 году отгрузили продукции на 800 млрд рублей

По итогам прошлого года предприятия Оренбуржья отгрузили продукции на 800 миллиардов рублей, сообщил глава региона Денис Паслер в своем ежегодном докладе... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T16:38

2021-06-17T16:38

2021-06-17T16:38

оренбургская область

россия

денис паслер

новотроицк

орск

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

ОРЕНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. По итогам прошлого года предприятия Оренбуржья отгрузили продукции на 800 миллиардов рублей, сообщил глава региона Денис Паслер в своем ежегодном докладе депутатам регионального парламента."В прошлом году предприятия области отгрузили продукцию на сумму 814 миллиардов рублей, за четыре месяца текущего года - отгружено продукции уже на 377 миллиардов, или на 40 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметил Паслер.По его словам, масштабная работа по перезагрузке кризисных производств, поддержке промышленности и бизнеса, привлечению инвестиций, в том числе федеральных средств, запуск крупных инфраструктурных проектов в прошлом году должны были логично привести к экономическому росту. Но помимо пандемии коронавируса на экономику повлияло ограничение добычи нефти в рамках ОПЕК+. ​Ожидаемое снижение произошло в промышленном производстве, строительстве, инвестициях, малом и среднем предпринимательстве, в потребительском секторе. При этом выросли показатели работы транспорта, агропромышленного комплекса. Индекс промышленного производства в прошлом году составил 96 процентов.Он сообщил, что в регионе реализуется более двадцати крупных инвестиционных проектов. В частности, на Новотроицком содовом заводе налажен выпуск строительной извести, кальцинированной соды и сухих строительных смесей. Объем инвестиций с 2019 года составил 3,5 миллиарда рублей, созданы 413 рабочих мест.Паслер также отметил, что компания "Джон Дир Русь" выбрала регион для консолидации всех своих производственных площадок в России и инвестировала в проект 1,4 миллиарда рублей, созданы 210 новых рабочих мест. Объем ежегодного выпуска продукции увеличился с 350 до 1000 единиц техники.Суммарные инвестиции в площадку "Орскнефтеоргсинтез" в ближайшее 5 лет составят 68 миллиардов рублей. При этом около 70% участников, выигравших контракты – это предприятия орской группы.​Медногорский медно-серный комбинат завершил строительство второй очереди кислородной станции, направив на это 734 миллиона. Южно-Уральский завод магниевых соединений увеличил объем производства минеральных удобрений в 8 раз, выручка выросла с 33 до 216 миллионов рублей в прошлом году, а численность персонала в 2,5 раза – до 180 человек.​В Оренбуржье создано первое в России совместное предприятие "Новые технологии добычи нефти" по разработке трудноизвлекаемых запасов углеводородов, включающее группу компаний "Газпром нефть", "Лукойл" и "Татнефть".В Новотроицке открылось два совершенно новых предприятия: ООО "Новотроицкий завод нестандартного технологического оборудования" и ООО "Новотроицкий завод цветных металлов". Запущена автоматизированная линия по производству аккумуляторов (ООО "Руст-энерго").Активно развивается внутриобластная кооперация между нефтегазовой и машиностроительной отраслью. Так, компания "Сладковско-Заречное" совместно с буровым подрядчиком "Орен-Ойл" и Тюльганским машиностроительным заводом разрабатывают сразу несколько совместных проектов. Также совместно с областной лизинговой компанией Тюльганский машзавод запускает в серийное производство бороны для сельхозтехники.Возобновляют работу "проблемные" предприятия. Наращивает производство куриного мяса "Уральский бройлер", "Оренбургский хладокомбинат" возобновил выпуск мороженого, планируется возобновить производство орских холодильников.На птицефабрике "Восточной" в Новотроицке возобновили производство мяса индейки мощностью 65 тысяч голов, в Новоорске – производство мяса кроликов мощностью 42 тысячи голов. ЗАО "Завод синтетического спирта" возобновил выпуск изопропилового спирта. Вновь запущено литейное производство на орском механическом заводе.​Создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), резидентами которой являются 20 компаний. Ведется работа по созданию особой экономической зоны "Оренбуржье". "Мы подготовили площадки на 380 гектаров в Оренбурге и на 180 гектаров в Орске и разработали механизм получения статуса резидента. По итогам предварительных переговоров реализовать свои инвестиционные проекты готовы восьми инвесторов, которые суммарно вложат почти девять миллиардов рублей в новые предприятия. Наша реальная задача – кратно увеличить объем привлекаемых инвестиций", - сообщил Паслер.

https://ria.ru/20210617/gospodderzhka-1737409376.html

https://ria.ru/20210617/ekokontrol-1737351526.html

россия

новотроицк

орск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, денис паслер, новотроицк, орск, экономика