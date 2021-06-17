https://ria.ru/20210617/zavisimost-1737429176.html

Байден призвал Россию подумать о "зависимости" от Китая

Байден призвал Россию подумать о "зависимости" от Китая - РИА Новости, 17.06.2021

Байден призвал Россию подумать о "зависимости" от Китая

Президент Соединенных Штатов Джо Байден порекомендовал России задуматься, необходимо ли ей "усиливать зависимость" от Китая, заявила замгоссекретаря США... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T16:25

2021-06-17T16:25

2021-06-17T16:25

россия

виктория нуланд

джо байден

женева (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден порекомендовал России задуматься, необходимо ли ей "усиливать зависимость" от Китая, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.Нуланд в четверг выступала на международной конференции GLOBSEC-2021 и отвечала на вопросы аудитории. Один из вопросов был посвящен тому, какую роль сыграет российско-американский саммит в Женеве для отношений Китая и России."Президент ясно дал понять: России нужно серьезно задуматься, хочет ли она усиливать свою зависимость от Китая с учетом ожиданий Китая на мировой арене", - заявила Нуланд, выступая в онлайн-формате. Видеозапись размещена в Twitter конференции.Международная конференция GLOBSEC проводится в Братиславе ежегодно, на сей раз ее главной темой является обновление мира после пандемии коронавируса. В работе форума в очной или виртуальной форме примут участие представители около 100 стран, в том числе, два президента, два премьера и около 25 министров.Первая встреча президентов Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.

https://ria.ru/20210617/psaki-1737420229.html

https://ria.ru/20210617/sammit-1737345198.html

россия

женева (город)

сша

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россия, виктория нуланд, джо байден, женева (город), сша, в мире