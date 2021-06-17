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За лодкой Аксенова в подтопленной Керчи плыли не спасатели, заявили в МЧС
За лодкой Аксенова в подтопленной Керчи плыли не спасатели, заявили в МЧС - РИА Новости, 17.06.2021
За лодкой Аксенова в подтопленной Керчи плыли не спасатели, заявили в МЧС
За лодкой главы Крыма Сергея Аксенова в подтопленной Керчи плыли не сотрудники МЧС, сообщили в пресс-службе министерства. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T12:53
2021-06-17T12:53
подтопление на востоке крыма
сергей бороздин
сергей аксенов (политик)
керчь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. За лодкой главы Крыма Сергея Аксенова в подтопленной Керчи плыли не сотрудники МЧС, сообщили в пресс-службе министерства."Пресс-служба МЧС России уточняет, что на данном видео сотрудников федерального Министерства по чрезвычайным ситуациям нет", - говорится в сообщении.Глава Крыма Сергей Аксенов осмотрел подтопленные районы Керчи на моторной лодке, вместе с ним находились глава администрации города Сергей Бороздин и глава регионального МЧС Сергей Садаклиев, следует из опубликованных каналом "Крым 24" кадров из города.На кадрах также видно, что за лодкой плывут трое мужчин. Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, плывущие за лодкой люди - сотрудники МЧС, которые так передвигаются к городской больнице.Сильные ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало до полутора нормы осадков (72 миллиметра), дождь там продолжается. Вновь (после первого подтопления 7 июня) подтоплено село Приозерное в районе Керчи, сообщили РИА Новости в гидрометцентре Крыма и ГУМЧС. Центральные улицы Керчи подтоплены в результате сильных ливней и выхода из берегов реки Мелек-Чесме, сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.
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подтопление на востоке крыма, сергей бороздин, сергей аксенов (политик), керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
За лодкой Аксенова в подтопленной Керчи плыли не спасатели, заявили в МЧС
12:53 17.06.2021
 
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в FacebookГлава Крыма Сергей Аксенов в Керчи
Глава Крыма Сергей Аксенов в Керчи - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

МЧС уточнило, что на видео, где за лодкой главы Крыма плывут люди, сотрудников ведомства нет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. За лодкой главы Крыма Сергея Аксенова в подтопленной Керчи плыли не сотрудники МЧС, сообщили в пресс-службе министерства.
"Пресс-служба МЧС России уточняет, что на данном видео сотрудников федерального Министерства по чрезвычайным ситуациям нет", - говорится в сообщении.
Глава Крыма Сергей Аксенов осмотрел подтопленные районы Керчи на моторной лодке, вместе с ним находились глава администрации города Сергей Бороздин и глава регионального МЧС Сергей Садаклиев, следует из опубликованных каналом "Крым 24" кадров из города.
На кадрах также видно, что за лодкой плывут трое мужчин. Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, плывущие за лодкой люди - сотрудники МЧС, которые так передвигаются к городской больнице.
Сильные ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало до полутора нормы осадков (72 миллиметра), дождь там продолжается. Вновь (после первого подтопления 7 июня) подтоплено село Приозерное в районе Керчи, сообщили РИА Новости в гидрометцентре Крыма и ГУМЧС. Центральные улицы Керчи подтоплены в результате сильных ливней и выхода из берегов реки Мелек-Чесме, сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.
 
Подтопление на востоке КрымаСергей БороздинСергей Аксенов (политик)КерчьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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