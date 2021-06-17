https://ria.ru/20210617/zatoplenie-1737382081.html

За лодкой Аксенова в подтопленной Керчи плыли не спасатели, заявили в МЧС

За лодкой Аксенова в подтопленной Керчи плыли не спасатели, заявили в МЧС - РИА Новости, 17.06.2021

За лодкой Аксенова в подтопленной Керчи плыли не спасатели, заявили в МЧС

За лодкой главы Крыма Сергея Аксенова в подтопленной Керчи плыли не сотрудники МЧС, сообщили в пресс-службе министерства. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T12:53

2021-06-17T12:53

2021-06-17T12:53

подтопление на востоке крыма

сергей бороздин

сергей аксенов (политик)

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. За лодкой главы Крыма Сергея Аксенова в подтопленной Керчи плыли не сотрудники МЧС, сообщили в пресс-службе министерства."Пресс-служба МЧС России уточняет, что на данном видео сотрудников федерального Министерства по чрезвычайным ситуациям нет", - говорится в сообщении.Глава Крыма Сергей Аксенов осмотрел подтопленные районы Керчи на моторной лодке, вместе с ним находились глава администрации города Сергей Бороздин и глава регионального МЧС Сергей Садаклиев, следует из опубликованных каналом "Крым 24" кадров из города.На кадрах также видно, что за лодкой плывут трое мужчин. Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, плывущие за лодкой люди - сотрудники МЧС, которые так передвигаются к городской больнице.Сильные ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало до полутора нормы осадков (72 миллиметра), дождь там продолжается. Вновь (после первого подтопления 7 июня) подтоплено село Приозерное в районе Керчи, сообщили РИА Новости в гидрометцентре Крыма и ГУМЧС. Центральные улицы Керчи подтоплены в результате сильных ливней и выхода из берегов реки Мелек-Чесме, сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.

керчь

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, сергей бороздин, сергей аксенов (политик), керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия