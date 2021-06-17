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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210617/zapusk-1737401882.html
Российский космонавт-испытатель поздравил Китай с запуском "Шэньчжоу-12"
Российский космонавт-испытатель поздравил Китай с запуском "Шэньчжоу-12" - РИА Новости, 17.06.2021
Российский космонавт-испытатель поздравил Китай с запуском "Шэньчжоу-12"
Российский космонавт-испытатель Марк Серов поздравил Китай с запуском 17 июня 2021 года первого пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12" к своей строящейся... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T14:33
2021-06-17T14:33
россия-китай: главное
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МОСКВА, 17 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Российский космонавт-испытатель Марк Серов поздравил Китай с запуском 17 июня 2021 года первого пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12" к своей строящейся орбитальной станции и дал комментарий по случаю этого события."Коллеги из КНР, безусловно, стали значимыми участниками освоения Космоса. Китайская космическая станция уже стала частью профессионального космического пространства", – констатировал он.На вопрос корреспондента петербургской радиостанции "МЕТРО" о перспективах расширения сотрудничества Китая и России в космосе Марк Серов ответил, что это сотрудничество очень перспективно, и побывать на китайской космической станции рассчитывают и россияне.Он заявил: "Отрадно, что Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" нацелена на сотрудничество с китайскими коллегами. Думаю, это сотрудничество очень перспективно. Я надеюсь, что наши космонавты побывают на борту китайской национальной космической станции, а китайские космонавты побывают на борту нашей национальной космической станции РОСС (по планам, её строительство может начаться в 2025 году – прим корр.)". "Коллеги из КНР, безусловно, стали значимыми участниками освоения космического пространства", – отметил Серов.
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Российский космонавт-испытатель поздравил Китай с запуском "Шэньчжоу-12"

14:33 17.06.2021
 
© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsЗапуск ракеты-носитель "Чанчжэн-2F" с пилотируемым кораблем "Шэньчжоу-12", Китай
Запуск ракеты-носитель Чанчжэн-2F с пилотируемым кораблем Шэньчжоу-12, Китай - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
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МОСКВА, 17 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Российский космонавт-испытатель Марк Серов поздравил Китай с запуском 17 июня 2021 года первого пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12" к своей строящейся орбитальной станции и дал комментарий по случаю этого события.
"Коллеги из КНР, безусловно, стали значимыми участниками освоения Космоса. Китайская космическая станция уже стала частью профессионального космического пространства", – констатировал он.
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На вопрос корреспондента петербургской радиостанции "МЕТРО" о перспективах расширения сотрудничества Китая и России в космосе Марк Серов ответил, что это сотрудничество очень перспективно, и побывать на китайской космической станции рассчитывают и россияне.
Он заявил: "Отрадно, что Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" нацелена на сотрудничество с китайскими коллегами. Думаю, это сотрудничество очень перспективно. Я надеюсь, что наши космонавты побывают на борту китайской национальной космической станции, а китайские космонавты побывают на борту нашей национальной космической станции РОСС (по планам, её строительство может начаться в 2025 году – прим корр.)". "Коллеги из КНР, безусловно, стали значимыми участниками освоения космического пространства", – отметил Серов.
 
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