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Российский космонавт-испытатель поздравил Китай с запуском "Шэньчжоу-12"

Российский космонавт-испытатель поздравил Китай с запуском "Шэньчжоу-12" - РИА Новости, 17.06.2021

Российский космонавт-испытатель поздравил Китай с запуском "Шэньчжоу-12"

Российский космонавт-испытатель Марк Серов поздравил Китай с запуском 17 июня 2021 года первого пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12" к своей строящейся... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T14:33

2021-06-17T14:33

2021-06-17T14:33

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МОСКВА, 17 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Российский космонавт-испытатель Марк Серов поздравил Китай с запуском 17 июня 2021 года первого пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12" к своей строящейся орбитальной станции и дал комментарий по случаю этого события."Коллеги из КНР, безусловно, стали значимыми участниками освоения Космоса. Китайская космическая станция уже стала частью профессионального космического пространства", – констатировал он.На вопрос корреспондента петербургской радиостанции "МЕТРО" о перспективах расширения сотрудничества Китая и России в космосе Марк Серов ответил, что это сотрудничество очень перспективно, и побывать на китайской космической станции рассчитывают и россияне.Он заявил: "Отрадно, что Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" нацелена на сотрудничество с китайскими коллегами. Думаю, это сотрудничество очень перспективно. Я надеюсь, что наши космонавты побывают на борту китайской национальной космической станции, а китайские космонавты побывают на борту нашей национальной космической станции РОСС (по планам, её строительство может начаться в 2025 году – прим корр.)". "Коллеги из КНР, безусловно, стали значимыми участниками освоения космического пространства", – отметил Серов.

https://ria.ru/20210615/kitay-1737080868.html

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