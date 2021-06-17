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В МИД вновь выразили беспокойство ситуацией на юго-востоке Украины
В МИД вновь выразили беспокойство ситуацией на юго-востоке Украины - РИА Новости, 17.06.2021
В МИД вновь выразили беспокойство ситуацией на юго-востоке Украины
Ситуация на юго-востоке Украины продолжает вызывать беспокойство, отмечается активизация диверсионной деятельности украинской армии, заявила официальный... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T17:47
2021-06-17T17:47
россия
ситуация в днр и лнр
мария захарова
луганская народная республика
донецкая народная республика
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ситуация на юго-востоке Украины продолжает вызывать беспокойство, отмечается активизация диверсионной деятельности украинской армии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Продолжает вызывать беспокойство ситуация на юго-востоке Украины, где до сих пор не удаётся приступить к полноценной реализации договорённостей об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", - говорится в тексте ее комментария на сайте МИД РФ.Она отметила, что буквально в среду ВСУ вновь обстреляли из минометов калибром 120 миллиметров пригороды Донецка."На этом фоне активизировалась диверсионная деятельность украинской армии в нарушение достигнутой в контактной группе в июле прошлого года договоренности о дополнительных мерах по урегулированию режима прекращения огня", - добавила Захарова.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210616/donbass-1737224810.html
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россия, ситуация в днр и лнр, мария захарова, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире
В МИД вновь выразили беспокойство ситуацией на юго-востоке Украины
17:47 17.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБашня здания министерства иностранных дел РФ
Башня здания министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мария Захарова заявила, что ситуация на Юго-Востоке Украины продолжает вызывать беспокойство

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ситуация на юго-востоке Украины продолжает вызывать беспокойство, отмечается активизация диверсионной деятельности украинской армии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Продолжает вызывать беспокойство ситуация на юго-востоке Украины, где до сих пор не удаётся приступить к полноценной реализации договорённостей об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", - говорится в тексте ее комментария на сайте МИД РФ.
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Она отметила, что буквально в среду ВСУ вновь обстреляли из минометов калибром 120 миллиметров пригороды Донецка.
"На этом фоне активизировалась диверсионная деятельность украинской армии в нарушение достигнутой в контактной группе в июле прошлого года договоренности о дополнительных мерах по урегулированию режима прекращения огня", - добавила Захарова.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
РоссияСитуация в ДНР и ЛНРМария ЗахароваЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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